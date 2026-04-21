Gusur Saddil Ramdani! Andrew Jung Resmi jadi 'Si Paling Super Subs' Persib Bandung Musim Ini

JawaPos.com – Andrew Jung benar-benar menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan di pekan ke-28 Super League 2025-2026. Gol sundulan kepala pemain depan asal Prancis yang memanfaatkan umpan Eliano Reijnders itu gagal dibendung kiper Dewa United Sonny Stevens.

Berkat gol Jung, Persib bermain imbang dengan skor 2-2 lawan Dewa United pada Senin (21/4) malam di Banten International Stadium, Serang. Padahal sampai menit ke-61, Persib tertinggal dua gol lebih dahulu.

Dengan satu gol ke gawang Dewa United, Jung sudah mengoleksi 11 gol di Super League. Serta lima gol di AFC Champions League Two musim ini.

Musim ini, di kancah dalam negeri Jung masuk sebagai pemain pengganti sebanyak 10 kali. Dan dari 10 kali masuk lapangan dari bangku cadangan, Jung menghasilkan empat gol. Artinya persentase Jung mencetak gol ketika hadir sebagai pemain pengganti mencapai 40 persen.

Selain tampil sebagai super subs lawan Dewa United pada Senin (20/4), terdapat tiga pertandingan lain di mana Jung berhasil menjebol gawang lawan saat jadi pemain pengganti. Yaitu saat lawan Bali United pada (1/11), Persita Tangerang pada (26/2), dan versus Persebaya Surabaya pada (2/3).

Capaian Jung sebagai super subs liga ini menggusur rekan setimnya, Saddil Ramdani. Sebelum laga lawan Dewa United di pekan ke-28 ini, Saddil adalah si paling super subs. Di mana dalam 10 laga sebagai pemain pengganti, Saddil membuat tiga gol.

Meski meraih satu poin saat lawan Dewa United, pelatih Persib Bojan Hodak tidak terlalu senang dengan performa timnya. Sebab juara Liga Indonesia back-to-back itu tampil di bawah standar.

“Pertandingan yang menarik, banyak gol, peluang dan kejadian-kejadian menarik. Dari penyerangan, kami tidak terlalu buruk karena bisa mengejar ketertinggalan jadi imbang. Tapi seharusnya kami bisa membuat lebih banyak gol," kata Hodak dikutip dari situs resmi klub.