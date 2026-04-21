Fadly Alberto Hengga Angkat Bicara! Menyesal dan Minta Maaf Tendangan Kungfunya Coreng Timnas Indonesia

Fadly Alberto Hengga saat membela Bhayangkara FC di EPA U-20. (BFC)
JawaPos.com–Nama Fadly Alberto Hengga mendadak jadi sorotan publik sepak bola nasional. Bintang muda Timnas Indonesia U-20 itu tersandung kontroversi usai aksi tendangan kungfu yang memicu kericuhan di lapangan.
Peristiwa tersebut terjadi dalam laga Bhayangkara FC melawan Dewa United pada kompetisi Elite Pro Academy U-20, Minggu (19/4). Pertandingan yang digelar di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah, itu berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Dewa United.
Dalam laga tersebut, Dewa United unggul lewat gol Abu Thalib dan Kelvin Ananda Hairulis. Sementara Bhayangkara FC hanya mampu membalas satu gol melalui Aqilah Lussnah.
Namun, jalannya pertandingan justru ternoda insiden panas usai peluit panjang dibunyikan. Kericuhan pecah di pinggir lapangan, diwarnai aksi saling dorong hingga pukulan antar pemain.
Salah satu momen paling disorot adalah aksi Fadly Alberto yang melakukan tendangan keras layaknya kungfu. Aksi itu mengarah kepada pemain Dewa United Raka Nurkholis dan langsung menuai kecaman.
Fadly Alberto pun tak butuh waktu lama untuk memberikan klarifikasi. Melalui akun media sosial pribadinya, pemain muda itu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
”Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadly Alberto Hengga, pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20,” ujar dia membuka pernyataan.
Dia mengakui kesalahan dan menyebut tindakannya sebagai perbuatan bodoh.
”Dengan sadar, saya memohon maaf dan menyesal atas perbuatan bodoh saya saat pertandingan melawan Dewa United Banten FC U-20. Secara khusus saya meminta maaf kepada Raka Nurkholis dan tim Dewa United atas perbuatan bodoh saya menendang Raka Nurkholis,” lanjut Fadly Alberto.
