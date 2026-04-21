Lama Tak Cetak Gol dan Assist! Gali Freitas Bongkar Penyebab Sebenarnya di Persebaya Surabaya

Gali Freitas tampil impresif bersama Persebaya Surabaya hingga mendapat panggilan Timnas Timor Leste untuk Kualifikasi Piala Asia 2026. (Persebaya)
JawaPos.com–Performa Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas atau Gali Freitas tengah jadi sorotan. Lama tak mencetak gol dan assist, winger Persebaya Surabaya itu akhirnya blak-blakan soal penyebab performanya yang belum kembali tajam.
Gali Freitas menegaskan semangatnya tetap menyala meski kontribusi angka belum bertambah. Dia mengaku masih lapar dan punya tekad besar untuk terus memberi dampak positif bagi Persebaya Surabaya.
Pemain asal Timor Leste itu datang pada awal musim dengan tantangan besar. Adaptasi menjadi fase awal yang tidak mudah bagi Gali Freitas di lingkungan baru Green Force Persebaya Surabaya.
Pada laga-laga awal, Gali Freitas masih mencari ritme permainan terbaiknya. Dia juga harus menyesuaikan diri dengan skema permainan yang diterapkan tim pelatih Persebaya Surabaya.
Seiring waktu berjalan, grafik performanya mulai menunjukkan peningkatan. Kepercayaan diri Gali perlahan tumbuh dan ia mulai berani mengambil peran lebih besar di lini serang.
Momen penting datang saat dia mencetak gol perdana ke gawang Bali United pada pekan ketiga Super League. Gol itu menjadi titik balik yang mengangkat performanya di pertandingan-pertandingan berikutnya.
Setelah itu, Gali tak hanya mencetak gol tetapi juga berkontribusi lewat assist. Perannya sebagai motor serangan semakin terlihat dalam setiap pertandingan Persebaya Surabaya.
Namun, situasi berubah setelah golnya ke gawang PSM Makassar pada pekan ke-23. Sejak saat itu, kontribusi gol dan assistnya mengalami stagnasi dalam beberapa laga terakhir.
Kondisi tersebut sempat menimbulkan pertanyaan dari publik. Banyak yang menilai performanya menurun, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan kreativitas di sepertiga akhir lapangan.
