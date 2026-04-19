Gol Indah Lulinha ke Gawang Persebaya Surabaya Dapat Pujian dari Media Brasil

JawaPos.com - Lulinha mendapatkan pujian atas gol yang dicetaknya saat Madura United mengalahkan Persebaya Surabaya di Super League pekan ke-28. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4)

Media asal Brasil, Lance Digital, memuji gol yang dicetak Lulinha ke gawang Persebaya. Melalui kanal Instagram @lancedigital, mereka menyebut bahwa gol tersebut sangat indah.

Lance Digital sangat bangga dengan Lulinha karena dia merupakan hasil binaan akademi tim Brasil, yaitu Corinthians yang kini sedang berkarier di luar negeri. Dan, dia kini terus mencetak gol di Super League.

"Sebagai produk dari sistem pembinaan pemain muda Corinthians, dan setelah sempat bermain di Botafogo, Bahia, dan Ceara, Lulinha mencetak gol indah di Kejuaraan Indonesia (Super League). Di usia 36 tahun, gelandang ini bermain untuk Madura United dan terus mencetak gol di luar negeri," tulis Lance Digital di Instagram.

Pada menit ke-12, lemparan ke dalam yang dilakukan Ruxi langsung mengarah kepada Lulinha. Kapten Madura United yang sedang dikawal ketat Toni Firmansyah itu langsung melepaskan tendangan keras.

Andhika Ramadhani tidak mampu berbuat apa-apa karena bola menukik tajam dan masuk ke gawang. Setelah gol yang dicetak Lulinha, Madura United kembali menambah keunggulan lewat gol dari Riquelme.

Bagi Lulinha, golnya ke gawang Persebaya menjadi gol keenamnya hingga pekan ke-28. Jumlah gol tersebut menurun drastis karena musim lalu dia mengoleksi 13 gol.