Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
19 April 2026, 15.14 WIB

Penyelamatan Krusial Diky Indriyana Kunci Kemenangan Madura United Atas Persebaya Surabaya

Kiper Madura United, Diky Indrayana. (Dok ILeague)

JawaPos.com - Madura United mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025/2026.

Kemenangan 2-1 tersebut tak lepas dari performa impresif penjaga gawang mereka, Moch Diky Indriyana.

Kiper asal Ciamis, Jawa Barat, itu tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Ia beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menggagalkan peluang emas dari para pemain Persebaya.

Ketangguhannya di bawah mistar menjadi salah satu kunci keberhasilan tim berjuluk Laskar Sape Kerrab membawa pulang tiga poin penting.

Penampilan gemilang Diky pun mendapat apresiasi dengan dinobatkannya ia sebagai “Oppo Player of The Match”. 

Meski demikian, Diky memilih merendah dan menegaskan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim.

“Seharusnya bukan saya saja yang berkontribusi, tapi semua pemain, tim pelatih, serta ofisial yang sudah bekerja keras,” ujar Diky usai pertandingan dikutip dari ileague.id.

Ia juga berharap kemenangan ini bisa menjadi titik balik bagi Madura United untuk tampil lebih konsisten di laga-laga berikutnya. 

Menurutnya, hasil positif ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri tim yang tengah berjuang keluar dari papan bawah klasemen.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Supersub Persebaya Surabaya! Simak Statistik Permainan Riyan Ardiansyah Saat Kalah dari Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Supersub Persebaya Surabaya! Simak Statistik Permainan Riyan Ardiansyah Saat Kalah dari Madura United

19 April 2026, 06.48 WIB

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

18 April 2026, 18.08 WIB

Malik Risaldi Dapat Rapor Merah! Ini Rating Pemain Persebaya Surabaya Usai Dipermalukan Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Malik Risaldi Dapat Rapor Merah! Ini Rating Pemain Persebaya Surabaya Usai Dipermalukan Madura United

18 April 2026, 17.24 WIB

Terpopuler

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno - Image
1

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

2

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

5

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

6

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

7

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

8

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore