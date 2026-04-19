Penyelamatan Krusial Diky Indriyana Kunci Kemenangan Madura United Atas Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Madura United mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025/2026.

Kemenangan 2-1 tersebut tak lepas dari performa impresif penjaga gawang mereka, Moch Diky Indriyana.

Kiper asal Ciamis, Jawa Barat, itu tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Ia beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menggagalkan peluang emas dari para pemain Persebaya.

Ketangguhannya di bawah mistar menjadi salah satu kunci keberhasilan tim berjuluk Laskar Sape Kerrab membawa pulang tiga poin penting.

Penampilan gemilang Diky pun mendapat apresiasi dengan dinobatkannya ia sebagai “Oppo Player of The Match”.

Meski demikian, Diky memilih merendah dan menegaskan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim.

“Seharusnya bukan saya saja yang berkontribusi, tapi semua pemain, tim pelatih, serta ofisial yang sudah bekerja keras,” ujar Diky usai pertandingan dikutip dari ileague.id.

Ia juga berharap kemenangan ini bisa menjadi titik balik bagi Madura United untuk tampil lebih konsisten di laga-laga berikutnya.