Sama-sama Lakukan Tendangan Kungfu! Nasib Fadly Alberto Lebih Beruntung Ketimbang Pemain Liga 4

JawaPos.com - Komite Disiplin (Komdis) PSSI telah menjatuhkan sanksi kepada pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20, Fadly Alberto, buntut insiden tendangan kungfu di Elite Pro Academy (EPA) U-20.

Nasib Alberto pun lebih beruntung ketimbang pemain Liga 4, karena tidak mendapatkan sanksi larangan bermain seumur hidup.

Nama Alberto menjadi sorotan tajam ketika Bhayangkara Presisi Lampung FC melawan Dewa United U-20 dalam pertandingan EPA U-20 di Stadion Citarum, Semarang, pada 19 April 2026.

Pemain muda berlabel Timnas Indonesia U-20 itu melakukan tendangan kungfu ke pemain lawan, Rakha Nurcholis.

Atas insiden tersebut, tak sedikit pencinta sepak bola Tanah Air yang memprediksi Alberto akan terkena hukuman berat dengan larangan bermain seumur hidup.

Namun, berdasarkan keputusan Komdis PSSI, Alberto dijatuhi hukuman larangan bermain selama tiga tahun atas aksi tendangan kungfu ke Rakha.

Komdis PSSI tidak hanya menjatuhkan sanksi kepada Alberto saja, melainkan juga ke empat pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20. Keempat pemain itu adalah Aqilah Lissunnah Aljundi, Afrizal Riqh, Ahmad Catur, dan M. Mufdi Iskandar.

Hukuman yang diberikan kepada keempat pemain itu bervariasi. Aqilah, Afrizal, dan Ahmad Catur dikenakan sanksi larangan bermain selama dua tahun. Sementara Mufdi larangan bermain selama satu tahun. Artinya, hanya Alberto yang mendapat hukuman paling berat.