Posisi PSM Makassar Kian Mengkhawatirkan Usai Dilibas Borneo FC, Madura United dan Persijap Jepara Mulai Mendekat

PSM Makassar menghadapi ujian berat. (Istimewa)
JawaPos.com – Posisi PSM Makassar kian mengkhawatirkan. Bukan hanya sulit mengejar tim di atasnya, namun juga dipepet oleh klub-klub di bawahnya.
Setelah kekalahan atas Borneo FC, PSM masih tertahan di peringkat 13 klasemen sementara dengan koleksi 28 poin. Ini kian dekat dengan Madura United dan Persijap Jepara.
Saat ini Madura United yang duduk di peringkat 14 mengoleksi 26 poin. Jarak mereka hanya dua poin saja. Sedangkan Persijap Jepara, mereka mengoleksi 25 poin, berjarak tiga poin saja dari PSM.
Akan tetapu, Persijap masih menyimpan satu pertandingan. Mereka baru akan bermain kontra Semen Padang sore nanti. Jika menang, maka poin mereka akan sama dengan PSM Makassar.
Suporter PSM Makassar, Ulil Amri mengaku kecewa dengan hasil kontra Borneo FC. Kata dia, seharusnya hal itu bisa mendongkrak semarak dukungan jika mereka mampu memenangkan pertandingan.
”Pasti laga kandang nanti suporter akan loyo juga mendukung ke stadion. Kita kan ke sana bukan cuma modal tiket, ada ongkos, butuh makan, minum, pulang tengah malam, tapi kalah. Ya bagaimana juga kalau begini,” keluhnya.
Dia hanya berharap, PSM bisa bertahan di Super League musim depan. Sebab hanya itu yang bisa diharapkan saat ini. PSM tidak bersaing dalam perebutan juara, namun mati-matian agar terhindar dari degradasi.
”Ya tidak tahu bagaimana lagi, saya cuma berharap PSM bisa bertahan di Super League musim deoan. Karena sekarang PSM tidak berjuang untuk berebut juara, tapi berusaha menghindari degradasi,” ucapnya.
Pemain PSM Makassar, Akbar Tanjung menyampaikan permohonan maafnya kepada para suporter. Sebab sebelum pertandingan, para pemain meminta kepada para suporter untuk datang ke stadion. Namun begitu dukungan diwujudkan, justru kekalahan yang dipersembahkan.
”Saya minta maaf juga kepada suporter yang sudah hadir untuk mendukung kita, dan juga suporter yang belum sempat hadir yang menonton di rumah. Kami minta maaf atas hasil ini," kata dia. (wid/yuk)
