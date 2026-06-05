Dari Super League ke Panggung Dunia, Frans Putros Tampil saat Irak Tahan Imbang Spanyol Jelang Piala Dunia 2026

Timnas Irak tahan imbang Spanyol 1-1 dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Bek Persib Bandung Frans Putros kembali mencatatkan pengalaman berharga di level internasional setelah tampil bersama Timnas Irak dalam laga persahabatan melawan Spanyol. Pertandingan yang menjadi bagian dari persiapan menuju Piala Dunia itu berakhir dengan skor imbang 1-1.
Frans Putros masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-62. Kehadirannya membantu lini belakang Irak menghadapi tekanan dari para pemain Spanyol yang dihuni sejumlah bintang dari kompetisi elite Eropa.
Bagi publik sepak bola Indonesia, penampilan Frans Putros tentu menjadi perhatian tersendiri. Pemain yang sehari-hari membela Persib Bandung itu kini mendapatkan kesempatan merasakan atmosfer pertandingan melawan salah satu negara dengan tradisi sepak bola terbaik di dunia.
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Menariknya, beberapa pekan sebelumnya Putros masih tampil di kompetisi domestik Indonesia menghadapi para pemain super league. Kini, bek berusia 32 tahun tersebut harus berhadapan dengan para pemain yang bermain di level tertinggi sepak bola Eropa.
Frans Putros bukan sosok asing di sepak bola internasional. Meski lahir di Aarhus, Denmark, pada 14 Juli 1993, dia memilih membela Timnas Irak karena memiliki garis keturunan Irak dari keluarganya.
Karir sepak bolanya banyak dihabiskan di Denmark. Ia menimba ilmu di akademi AGF sebelum menembus level profesional. Putros juga pernah memperkuat Silkeborg, Fredericia, Hobro, dan Viborg. Setelah itu, dia melanjutkan karir ke Thailand bersama Port FC sebelum bergabung dengan Persib Bandung pada 2025.
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Kemampuannya bermain di beberapa posisi menjadi salah satu keunggulan utama. Selain beroperasi sebagai bek tengah, Putros juga mampu bermain sebagai bek kanan maupun gelandang bertahan. Fleksibilitas tersebut membuatnya kerap menjadi pilihan pelatih dalam berbagai situasi pertandingan.
Di level tim nasional, Putros sebenarnya sempat membela Denmark kelompok umur. Dia pernah tampil bersama Denmark U-20 dan Denmark U-21 sebelum akhirnya memutuskan membela Irak pada 2018.
Sejak debutnya bersama Irak, Putros telah menjadi bagian penting skuad Singa Mesopotamia. Pengalamannya bermain di Eropa membuatnya menjadi salah satu pemain senior yang diandalkan untuk menjaga keseimbangan tim.
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