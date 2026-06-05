Terungkap! Ini Penyebab Marc Klok Tak Masuk Skuad Final Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday 2026

JawaPos.com - Teka-teki mengenai Marc Klok yang tak masuk skuad final Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. John Herdman sebagai pelatih mengungkapkan bahwa kapten Persib Bandung itu mengalami cedera ringan dan butuh pemulihan.

Marc Klok sejatinya masuk dalam daftar skuad sementara 44 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Namun, pemain Persib Bandung itu tak masuk dalam daftar skuad final yang berisi 23 pemain.

Dicoretnya Marc Klok membuat publik bertanya-tanya. Sebab, gelandang timnas Indonesia berusia 33 tahun itu merupakan sosok penting dalam mengantarkan Persib Bandung merebut gelar juara Super League 2025/2026. Pemain naturalisasi itu juga tak kekurangan menit bermain bersama Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

Menjawab pertanyaan publik, John Herdman secara blak-blakan mengungkap alasan di balik pencoretan Marc Klok. Juru taktik asal Inggris itu menjelaskan bintang Persib Bandung mengalami cedera ringan dalam sesi pemusatan latihan Timnas Indonesia.

"Marc Klok sedang cedera; Marc mengalami cedera ringan pada hari terakhir sesi internal skuad," ungkap John Herdman dalam konferensi pers menjelang pertandingan kontra Oman, dikutip Jumat (5/6).

John Herdman tak ingin mengambil risiko dengan memberikan waktu pemulihan kepada sang pemain. Sebab, dia telah mempersiapkan Klok untuk menjadi bagian Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026.

"Hanya cedera ringan, tetapi bagi pemain yang akan menjadi bagian penting di turnamen AFF nanti, penting bagi kami untuk membiarkannya fokus pada pemulihan dan menghabiskan waktu bersama keluarganya," ungkap Herdman.

John Herdman mengatakan, Klok akan kembali mengikuti sesi latihan Timnas Indonesia untuk Piala AFF pada awal Juli. Pelatih asal Inggris itu berharap, Klok dapat mempertahankan kedisiplinan dan performa demi tembus skuad utama.