Head to Head Persib Bandung Hadapi Lawannya di Grup B ASEAN Club Championship 2026/2027

Gelandang Persib Bandung Thom Haye. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung tergabung di Grup B ASEAN Club Championship 2026/2027. Mereka akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Port FC,Johor Darul Ta'zim, Lion City Sailors FC, Cong An Ha Noi FC, Svay Rieng FC, dan laga playoff antara Ezra FC melawan Shan United.
Berikut ini merupakan head to head Persib menghadapi lawannya di Grup B ASEAN Club Championship. Baca terus artikel ini untuk mengetahui rekor pertandingan Persib menghadapi lawannya di Grup B.
Tim asal Liga Thailand ini sudah sering bertemu dengan Persib Bandung. Melansir Transfermarkt, kedua tim bertemu di AFC Champions League Two 2024/2025.
Dalam ajang tersebut, Persib berhasil menahan imbang Port FC di kandangnya. Namun, Port FC mampu meraih kemenangan saat bermain di Stadion Si Jalak Harupat pada November 2024. Bahkan, tim yang dihuni Asnawi Mangkualam tersebut juga mengalahkan Persib di Piala Presiden 2025.
Persib belum pernah bertemu dengan tim raksasa dari Liga Malaysia Johor Darul Ta'zim (JDT). Itu berarti, kedua tim akan bertemu pertama kalinya di ajang ASEAN Club Championship 2026/2027.
Menghadapi lawan dari tim Liga Malaysia bukanlah hal yang asing bagi Persib. Sebab, mereka mengalahkan Selangor FC dalam dua pertemuan di ACL Two 2025/2026.
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Persib tercatat sudah empat kali bertemu dengan Lion City Sailors. Hasilnya, Maung Bandung meraih dua hasil imbang, satu kemenangan, dan satu kekalahan.
Uniknya, Persib mengalahkan Lion City Sailors saat berstatus sebagai tim tandang pada November 2024. Saat bermain di Bandung, Persib malah dua kali ditahan imbang Lion City Sailors.
Persib belum pernah sekalipun bertanding melawan Cong An Ha Noi FC di kompetisi apapun. Di ASEAN Club Championship musim depan akan menjadi kali pertama kedua tim bertemu.
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