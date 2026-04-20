Posisi PSM Makassar Kian Rentan di Super League, Ahmad Amiruddin: Ini Tanggung Jawab Saya

JawaPos.com – Posisi PSM Makassar di klasemen sementara Super League kian rentan.

Kekalahan kandang atas Borneo FC menjadi pukulan telak. Ini membuat Pasukan Ramang kian terancam, jurang degradasi terus mengintai.

Asisten pelatih PSM Makassar, Ahmad Amiruddin menyampaikan, hasil ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Dia mengaku, sejak awal pertandingan dia mencoba untuk membantu tim dengan injeksi, karena memang ada beberapa pemain yang mengalami cedera.

Dia menegaskan, tidak bisa memaksakan mereka untuk bermain. Sehingga, dirinya memaksimalkan para pemain yang tersedia saja untuk ambil bagian dalam pertandingan pekan ke-28 kemarin.

”Kami sempat unggul, tetapi kesalahan datang dari kami sendiri hingga akhirnya mereka bisa membalikkan keadaan. Dengan perubahan pemain, saya harap bisa membawa dampak ke pertandingan kita di babak kedua, tetapi pemain pengganti juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujarnya.

Namun begitu, dia menegaskan semua tanggung jawab ada pada dirinya. Dia mengaku ingin melakujan adaptasi yang lebih baik kepada para pemain, agar bisa memberikan dampak lebih positif pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

”Tetapi tidak apa-apa, ini tetap tanggung jawab saya. Saya harus beradaptasi dengan mereka, dan mudah-mudahan pada pertandingan selanjutnya kita bisa bermain lebih baik,” lanjutnya.

Dia juga menyampaikan, apresiasi tetap diberikan kepada anak asuhnya yang tidak berhenti berjuang hingga akhir laga. Bahkan ketika berlaga dengan 10 pemain pun, mereka tetap ngotot dan tidak kenal menyerah.

”Satu yang saya bisa apresiasi adalah spirit para pemain. Kita bisa lihat dari awal sampai akhir, dengan kekurangan pemain, mereka masih mau berjuang, mau berusaha untuk minimal menghindari kekalahan. Tetapi sayangnya takdir berkata lain,” ungkapnya.