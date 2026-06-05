PSM Makassar Gaet Pelatih Baru! Manajemen Sebut Juru Taktik Asing, Nama Darije Kalezic Menguat

JawaPos.com – PSM Makassar menggaet pelatih asing untuk musim kompetisi 2026/2027.

Hal ini ditegaskan oleh Media Officer (MO) PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim. Dia menyampaikan, pelatih baru PSM musim depan merupakan juru taktik asing.

”Pelatih asing,” ujarnya kepada FAJAR, Rabu, 3 Juni 2026

Isu ini seolah mengerucut pada satu nama, Darije Kalezic. Juru taktik berpaspor Bosnia and Herzegovina tersebut memang kian santer dikabarkan bakal reuni dengan PSM Makassar.

Darije sendiri bukan wajah baru bagi Pasukan Ramang. Dia pernah menangani PSM ketika masih di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin musim 2018-2019.

Saat itu Darije bahkan berhasil mempersembahkan trofi Piala Indonesia usai mengalahkan Persija Jakarta. Trofi tersebut juga sangat berkesan bagi PSM, sebab mereka sudah puasa gelar sejak 19 tahun lamanya.

Kini Darije dikabarkan kembali ke Makassar. Dia juga sedang tanpa klub setelah kontraknya bersama klub kasta tertinggi Liga Serbia, FK TSC berakhir.

Sulaiman menyampaikan, manajemen bergerak cepat untuk mencari pengganti Tomas Trucha yang tampil kurang memuaskan musim lalu. Hanya saja, dia belum memberikan keterangan rinci pelatih mana yang didatangkan.

”Setahu saya memang tim bergerak cepat dan alhamdulillah sudah deal dengan pelatih baru. Tapi saya belum bisa ungkap. Tunggu saja pengumuman resmi dari klub,” jelasnya.