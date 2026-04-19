Dilarang Kalah! Daftar Susunan Pemain Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026

Aksi pemain Timnas Indonesia U-17 jelang hadapi Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026. (Garuda ID)
JawaPos.com — Laga hidup mati tersaji saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Vietnam U-17 dalam pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U-17 2026. Duel yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (19/4/2026) malam ini menjadi penentu langkah Garuda Muda ke semifinal.
Indonesia datang dengan satu misi jelas, yakni wajib menang demi menjaga asa lolos ke fase berikutnya.
Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto memainkan kembali Mierza dan mengganti kiper Noah Leo. Keputusan ini langsung terlihat dari komposisi starting eleven yang ingin mengunci kemenangan.
Di bawah mistar, Abdillah Ishak dipercaya sebagai penjaga gawang utama menggantikan Noah Leo Duvert. Pergantian ini menjadi sorotan karena posisi kiper sebelumnya cukup stabil dalam dua laga awal.
Lini belakang masih bertumpu pada Putu Ekayana Yoga Pratama yang kembali dipercaya sebagai kapten tim. Ia ditemani Farik Rizqi, Girly Andrade Guevara, dan Dava Yunna Adi Putra yang diharapkan tampil lebih solid.
Masuknya Girly Andrade menjadi salah satu perubahan menarik dalam komposisi pertahanan. Sebelumnya, ia hanya tampil sebagai pemain pengganti saat menghadapi Malaysia.
Di sektor tengah, duet Fardan Farras Prawita dan Peres Awkila Tjoe kembali menjadi andalan. Keduanya dianggap sebagai poros penting dalam menjaga keseimbangan permainan tim.
Namun, absennya Keanu Senjaya menjadi kehilangan yang cukup terasa di lini tengah. Perannya kini dipercayakan kepada Farrel Luckyta Widodo yang mendapat kesempatan tampil sejak menit awal.
Perubahan paling mencolok terjadi di lini depan dengan masuknya tiga nama baru. Mochamad Mierza Firjatullah, Chico Jericho Yarangga, dan Pandu Aryo Wicaksono diplot sebagai ujung tombak serangan.
