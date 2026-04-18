Duel Panas Persib vs Dewa United, Eliano Reijnders Waspadai Ivar Jenner

JawaPos.com–Persib Bandung bersiap menghadapi tantangan dari Dewa United Banten FC pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium pada Senin (20/4), dan diprediksi berjalan ketat mengingat kepentingan kedua tim di klasemen.

Bek Persib Eliano Reijnders menaruh perhatian khusus pada sosok Ivar Jenner di Dewa United. Bukan tanpa alasan, keduanya pernah berbagi ruang ganti saat berkarir di Belanda sebelum berkompetisi di super league.

Momen itu terjadi ketika Eliano Reijnders dipinjamkan dari PEC Zwolle ke Jong FC Utrecht, klub yang juga menjadi tempat berkembangnya Jenner Jenner. Kini, keduanya akan saling berhadapan di super league.

Pertemuan ini menjadi yang pertama sejak Jenner bergabung dengan Dewa United pada putaran kedua musim ini. Eliano mengaku masih mengikuti perkembangan mantan rekan setimnya tersebut.

”Ya, saya memantau Ivar. Kami pernah bermain bersama di Belanda, jadi kadang masih saling berkomunikasi,” ujar Eliano Reijnders.

Meski begitu, fokus utama Eliano tetap pada timnya sendiri. Dia menyadari bahwa Dewa United bukan lawan yang bisa dianggap enteng.

Tim yang dilatih Jan Olde Riekerink itu dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi dan sejumlah pemain berkualitas. Termasuk beberapa nama yang juga menghuni skuad Timnas Indonesia.

Menurut Eliano, kunci untuk meraih hasil maksimal adalah menjaga fokus dan bermain sebagai satu kesatuan tim. Ia bahkan menyebut tujuh laga tersisa musim ini sebagai final yang harus dimenangkan.