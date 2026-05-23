Top Skor Liga di Depan Mata, David da Silva Pilih Fokus Menang Bersama Malut United

Striker Malut United David da Silva memimpin bursa top skor Super League musim ini. Ia bisa jadi top skor tertua Liga Indonesia. (Dok.Malut United)
JawaPos.com - Penyerang Malut United FC, David da Silva, kembali menjadi perhatian menjelang laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025/2026 menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (23/5) sore.
Bukan hanya karena perannya yang penting bagi tim, tetapi juga karena peluang besar yang dimilikinya untuk menutup musim sebagai top skor kompetisi.
Hingga pekan ke-33, striker asal Brasil tersebut sudah mengoleksi 23 gol dari 32 pertandingan bersama Malut United.
Jumlah itu membuat David unggul cukup jauh dari pesaing terdekatnya, yakni Alex Martins dari Dewa United Banten FC yang mengemas 19 gol, serta penyerang Borneo FC, Mariano Peralta, dengan 18 gol.
Meski peluang merebut gelar pencetak gol terbanyak semakin terbuka, David menegaskan fokus utamanya tetap membantu tim meraih hasil maksimal di laga penutup musim.
Mantan pemain Persebaya Surabaya itu tidak ingin terlalu memikirkan pencapaian individu.
Menurutnya, tugas seorang penyerang memang mencetak gol, tetapi kemenangan tim tetap menjadi prioritas utama.
Karena itu, dia ingin tampil maksimal dan menjalankan strategi yang sudah disiapkan tim pelatih selama persiapan menghadapi Borneo FC.
Situasi Malut United jelang pertandingan juga tidak sepenuhnya ideal. Sejumlah pemain inti harus absen akibat cedera dan hukuman kartu. Kondisi tersebut membuat tim datang ke Samarinda dengan kekuatan yang tidak lengkap.
