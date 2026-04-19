Penebusan Dosa Kurniawan Dwi Yulianto! Siaran Langsung dan Link Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 menghadapi laga penuh tekanan saat bertemu Vietnam U-17 di matchday ketiga Grup A Piala AFF U-17 2026. Duel krusial ini menjadi panggung penentuan nasib Garuda Muda untuk menjaga asa lolos ke semifinal.

Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu (19/4/2026) pukul 19.30 WIB. Laga ini bisa disaksikan melalui siaran langsung di Indosiar dan layanan live streaming di Vidio.

Situasi klasemen membuat Timnas Indonesia U-17 tak punya ruang untuk kesalahan. Kemenangan menjadi harga mati jika ingin tetap bersaing di fase grup Piala AFF U-17 2026.

Saat ini, skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto berada di posisi ketiga dengan koleksi tiga poin. Hasil tersebut didapat dari satu kemenangan dan satu kekalahan, termasuk kekalahan tipis 0-1 dari Malaysia di laga sebelumnya.

Kondisi ini membuat tekanan semakin besar bagi Garuda Muda. Apalagi, Vietnam datang dengan performa impresif setelah menyapu bersih dua pertandingan awal.

Tim berjuluk The Golden Star Warriors itu kini memuncaki klasemen dengan enam poin. Mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan satu tempat di semifinal.

Situasi tersebut membuat laga ini seperti final bagi Timnas Indonesia U-17. Selain harus menang, mereka juga perlu berharap hasil pertandingan lain berpihak.

Laga Malaysia melawan Timor Leste akan sangat menentukan nasib Indonesia. Kombinasi hasil dari dua pertandingan ini bakal menjadi penentu klasemen akhir Grup A.