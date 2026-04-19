Penebusan Dosa Kurniawan Dwi Yulianto! Siaran Langsung dan Link Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026

Kurniawan Dwi Yulianto. (Istimewa)
JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 menghadapi laga penuh tekanan saat bertemu Vietnam U-17 di matchday ketiga Grup A Piala AFF U-17 2026. Duel krusial ini menjadi panggung penentuan nasib Garuda Muda untuk menjaga asa lolos ke semifinal.
Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu (19/4/2026) pukul 19.30 WIB. Laga ini bisa disaksikan melalui siaran langsung di Indosiar dan layanan live streaming di Vidio.
Situasi klasemen membuat Timnas Indonesia U-17 tak punya ruang untuk kesalahan. Kemenangan menjadi harga mati jika ingin tetap bersaing di fase grup Piala AFF U-17 2026.
Baca Juga:Haram Kalah di Sidoarjo! Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026
Saat ini, skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto berada di posisi ketiga dengan koleksi tiga poin. Hasil tersebut didapat dari satu kemenangan dan satu kekalahan, termasuk kekalahan tipis 0-1 dari Malaysia di laga sebelumnya.
Kondisi ini membuat tekanan semakin besar bagi Garuda Muda. Apalagi, Vietnam datang dengan performa impresif setelah menyapu bersih dua pertandingan awal.
Tim berjuluk The Golden Star Warriors itu kini memuncaki klasemen dengan enam poin. Mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan satu tempat di semifinal.
Baca Juga:Tantang Vietnam U-17 di Sidoarjo! Bongkar Skenario Lolos Timnas Indonesia U-17 ke Semifinal Piala AFF U-17 2026
Situasi tersebut membuat laga ini seperti final bagi Timnas Indonesia U-17. Selain harus menang, mereka juga perlu berharap hasil pertandingan lain berpihak.
Laga Malaysia melawan Timor Leste akan sangat menentukan nasib Indonesia. Kombinasi hasil dari dua pertandingan ini bakal menjadi penentu klasemen akhir Grup A.
Secara matematis, peluang Indonesia memang masih terbuka. Namun, jalan menuju semifinal jelas tidak mudah dan penuh tekanan.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT