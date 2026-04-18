PSBS Biak Termotivasi Hadapi Persija Jakarta, Marian Mihail Minta Pemain Tampil Tanpa Takut

JawaPos.com–PSBS Biak akan menjalani laga kandang penting saat menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4), dengan situasi kedua tim yang bertolak belakang di klasemen.

PSBS Biak saat ini masih berjuang keluar dari zona degradasi. Mereka berada di posisi ke-18 dan membutuhkan tambahan poin untuk menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi. Sementara itu, Persija Jakarta datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menempati posisi ketiga super league dengan koleksi 55 poin.

Pelatih kepala PSBS Marian Mihail mengakui, laga super league ini tidak akan mudah. Namun, dia melihat sisi positif dari tantangan menghadapi tim besar seperti Persija.

Menurut Mihail, status Persija sebagai salah satu klub tersukses di Indonesia justru menjadi suntikan motivasi bagi para pemainnya. Dia berharap anak asuhnya bisa tampil tanpa rasa gentar dan menunjukkan kualitas terbaik di lapangan.

”Kami akan menghadapi tim yang punya sejarah dan prestasi besar. Hal itu membuat pemain kami semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik,” ujar Marian Mihail dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Lebih lanjut, pelatih asal Rumania tersebut menekankan pentingnya keberanian dan kerja keras. Dia tidak ingin para pemainnya hanya bertahan, tetapi juga berani bermain terbuka dan mencoba mengimbangi permainan lawan.

”Harapannya, pemain bisa memberikan segalanya dan bermain di level yang sama dengan Persija,” tambah Marian Mihail.

PSBS memang tidak diunggulkan dalam laga ini, namun bermain di kandang bisa menjadi keuntungan tersendiri. Dukungan suporter diharapkan mampu menambah energi bagi tim untuk tampil lebih percaya diri.