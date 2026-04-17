Persis Solo Tantang Arema FC di Kanjuruhan, Milomir Seslija Optimistis Lanjutkan Tren Positif

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo membawa ambisi besar saat bertandang ke markas Arema FC dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026. Laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (18/4) sore WIB ini menjadi momen penting bagi Laskar Sambernyawa untuk mengamankan posisi mereka di klasemen.
Pelatih kepala Persis Solo, Milomir Seslija, memastikan timnya dalam kondisi siap tempur. Ia menyebut persiapan berjalan cukup baik, dengan para pemain menunjukkan kesiapan baik dari segi fisik maupun mental jelang pertandingan tandang tersebut.
Menurut Milo sapaan akrabnya tren positif tanpa kekalahan dalam beberapa laga terakhir menjadi modal berharga bagi timnya. Ia berharap momentum ini bisa dimaksimalkan untuk mencuri poin penuh dari kandang lawan.
“Kita berada di posisi yang belum sepenuhnya aman. Pertandingan besok jelas tidak mudah, tetapi kami akan berusaha menampilkan permainan terbaik dan berjuang maksimal untuk hasil positif,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (17/4) dikutip dari persisolo.id.
Meski datang dengan kepercayaan diri, Milo tetap memberi perhatian khusus terhadap kekuatan Arema FC. Ia menilai tim berjuluk Singo Edan memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan, terlepas dari posisi mereka di klasemen saat ini.
“Arema adalah tim berkualitas. Posisi mereka di klasemen tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya. Kami harus tetap fokus dan siap menghadapi pertandingan yang keras,” tambahnya.
Senada dengan sang pelatih, perwakilan pemain Persis Solo, Alexvan Djin, juga menyatakan kesiapan tim. Ia menegaskan tidak ada kendala berarti dalam persiapan dan seluruh pemain siap memberikan performa terbaik.
“Kami sudah siap dan tidak ada masalah dalam tim. Semua pemain fokus untuk pertandingan besok,” ucapnya singkat.
Pertandingan ini menjadi krusial bagi Persis Solo yang masih berjuang menjauh dari zona bawah klasemen.
