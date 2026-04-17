Andre Rizal Hanafi
18 April 2026, 04.39 WIB

Persis Solo Tantang Arema FC di Kanjuruhan, Milomir Seslija Optimistis Lanjutkan Tren Positif

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija. (Istimewa) - Image

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Persis Solo membawa ambisi besar saat bertandang ke markas Arema FC dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026. Laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (18/4) sore WIB ini menjadi momen penting bagi Laskar Sambernyawa untuk mengamankan posisi mereka di klasemen.

Pelatih kepala Persis Solo, Milomir Seslija, memastikan timnya dalam kondisi siap tempur. Ia menyebut persiapan berjalan cukup baik, dengan para pemain menunjukkan kesiapan baik dari segi fisik maupun mental jelang pertandingan tandang tersebut.

Menurut Milo sapaan akrabnya tren positif tanpa kekalahan dalam beberapa laga terakhir menjadi modal berharga bagi timnya. Ia berharap momentum ini bisa dimaksimalkan untuk mencuri poin penuh dari kandang lawan.

“Kita berada di posisi yang belum sepenuhnya aman. Pertandingan besok jelas tidak mudah, tetapi kami akan berusaha menampilkan permainan terbaik dan berjuang maksimal untuk hasil positif,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (17/4) dikutip dari persisolo.id.

Meski datang dengan kepercayaan diri, Milo tetap memberi perhatian khusus terhadap kekuatan Arema FC. Ia menilai tim berjuluk Singo Edan memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan, terlepas dari posisi mereka di klasemen saat ini.

“Arema adalah tim berkualitas. Posisi mereka di klasemen tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya. Kami harus tetap fokus dan siap menghadapi pertandingan yang keras,” tambahnya.

Senada dengan sang pelatih, perwakilan pemain Persis Solo, Alexvan Djin, juga menyatakan kesiapan tim. Ia menegaskan tidak ada kendala berarti dalam persiapan dan seluruh pemain siap memberikan performa terbaik.

“Kami sudah siap dan tidak ada masalah dalam tim. Semua pemain fokus untuk pertandingan besok,” ucapnya singkat.

Pertandingan ini menjadi krusial bagi Persis Solo yang masih berjuang menjauh dari zona bawah klasemen. 

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Arema FC Bidik Tiga Poin dari Persis untuk Masuk 10 Besar - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Bidik Tiga Poin dari Persis untuk Masuk 10 Besar

18 April 2026, 02.30 WIB

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA - Image
Sepak Bola Indonesia

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

17 April 2026, 17.51 WIB

Jelang Derbi Jatim, Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya Terancam Pindah dari Kanjuruhan - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Derbi Jatim, Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya Terancam Pindah dari Kanjuruhan

16 April 2026, 17.13 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

