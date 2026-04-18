Link Live Streaming PSBS Biak vs Persija di Super League Malam Ini: Macan Kemayoran Siap Menang di Sleman

JawaPos.com–Persija Jakarta bersiap menghadapi PSBS Biak pada pekan 28 BRI Super League, Sabtu (18/4) di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Menghadapi tim juru kunci, Macan Kemayoran siap meraih kemenangan.

Tak ada tawar menawar hasil untuk Persija selain tiga poin penuh di laga malam ini. Selain hanya melawan tim terbawah di klasemen, saat ini Rizky Ridho dan rekan masih tertinggal sembilan poin dari Persib yang berada di puncak klasemen.

Jika gagal meraih poin penuh, potensi tertinggal dari Maung Bandung dengan hanya tersisa enam laga, semakin besar. Asa meraih gelar juara Super League pun harus kembali dikubur musim ini.

Meski bertemu PSBS yang sedang menghadapi masalah internal, namun striker Persija Jakarta Maxwell Souza mengaku timnya akan tetap tampil dengan kerendahan hati.

”Dengan tetap rendah hati dan penuh semangat, kami akan terus seperti ini dari pertandingan ke pertandingan,” kata Maxwell, dikutip dari laman resmi I.League.

Persija bertekad meneruskan tren positif setelah mereka meraih kemenangan 3-0 atas Persebaya Surabaya pada pekan 27.

Di sisi tuan rumah, PSBS membutuhkan keajaiban untuk menang dan bahkan untuk bertahan di Super League musim depan. Lima kekalahan beruntun dan tak pernah menang dalam 10 laga terakhir tentu menjadi rapor buruk tim berjuluk Laskar Badai Pasifik itu.

Jelang akhir musim, PSBS Biak baru mengumpulkan 18 poin dari 27 pertandingan dan terdampar di posisi paling buncit pada klasemen sementara.