Jadwal Super League Pekan 28: Persib Bandung Hadapi Dewa United, Persija Jakarta Ladeni PSBS Biak

Persib Bandung bakal hadapi Dewa United, Persija Jakarta bentrok tim juru kunci PSBS Biak. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Sejumlah pertandingan menarik bakal tersaji di pekan 28 Super League. Tim-tim papan atas bersiap untuk terus tancap gas demi meraih kemenangan hingga akhir musim. Pada pekan ini, Persib Bandung akan hadapi Dewa United, sedangkan Persija Jakarta bertemu tim juru kunci, PSBS Biak.
Pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung bersiap hadapi tuan rumah Dewa United pada Senin (20/4) di Banten International Stadium. Mendekati akhir musim, Maung Bandung tentu tak ingin kehilangan poin yang dapat mengakibatkan mereka turun dari posisi puncak klasemen.
Menghadapi Dewa United, anak asuh Bojan Hodak bertekad melanjutkan tren kemenangan di dua laga sebelumnya, yaitu saat meraih poin penuh atas Semen Padang dan Bali United.
Sementara itu, Persija Jakarta yang kini tertinggal sembilan poin dari Persib, akan bertandang ke markas tim juru kunci, PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman.
Di atas kertas, Macan Kemayoran diprediksi akan mudah meraih poin penuh. Selain kekuatan pemain yang lebih unggul, kondisi PSBS yang sedang dalam masalah internal menjadi alasan Jordi Amat dan rekan dapat meraih kemenangan mudah.
Pesaing lain dalam perburuan juara, Borneo FC juga akan lakoni laga away menghadapi tuan rumah PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habiebie di Pare-pare.
Kemenangan harus diraih Borneo FC agar terus memberikan tekanan kepada Persib Bandung setelah kini Pesut Etam menempati tempat kedua dengan 60 poin dari 27 laga. Meski demikian, Pesut Etam wajib tetap waspada dengan kebangkitan PSM yang pada pekan sebelumnya berhasil mengemas kemenangan ketika bertandang ke markas PSIM Yogyakarta.
Berikut jadwal lengkap Super League pekan 28:
Jumat, 17 April 2026
15.30 WIB: Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta (Live Indosiar dan Vidio)
