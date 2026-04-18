Barito Putera Incar Tiga Poin di Derbi Kalimantan, Siap Tundukkan Persiba Balikpapan

JawaPos.com–PS Barito Putera menatap laga penting saat menjamu Persiba Balikpapan dalam lanjutan Pegadaian Championship 2025/26. Pertandingan bertajuk Derbi Kalimantan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (18/4) malam.

Laga ini menjadi krusial bagi tuan rumah yang tengah berupaya menjaga posisi di jalur promosi. Tiga poin menjadi target utama demi mempertahankan peluang naik kasta, sekaligus menjaga jarak dari para pesaing di papan atas.

Pemain Barito Putera Aditia Nur Mahpud memastikan kondisi tim dalam keadaan siap tempur. Dia menyebut persiapan yang dijalani skuad Laskar Antasari berjalan lancar di bawah arahan pelatih Stefano Cugurra.

Menurut Aditia, seluruh pemain sudah memahami pentingnya laga ini. Dia menegaskan bahwa kemenangan menjadi harga mati jika ingin terus bersaing dalam perebutan tiket promosi.

”Kami semua pemain sudah sangat siap untuk pertandingan ini. Target kami jelas, menang dan meraih tiga poin agar tetap berada di jalur promosi,” ujar Aditia Nur Mahpud dikutip dari ileague.id.

Selain fokus pada permainan di lapangan, dukungan suporter juga diharapkan bisa menjadi energi tambahan bagi tim. Pelatih yang akrab disapa Teco itu berharap stadion bisa dipenuhi pendukung seperti saat laga sebelumnya.

Dia menilai atmosfer stadion yang penuh akan memberikan dorongan mental bagi para pemain untuk tampil lebih maksimal. Teco pun berharap momen tersebut bisa kembali terulang saat menghadapi Persiba.

”Pertandingan ini sangat penting. Kami butuh dukungan suporter agar pemain semakin termotivasi dan bisa memberikan hasil terbaik,” tutur Teco.