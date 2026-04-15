Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
16 April 2026, 04.29 WIB

Pieter Huistra Evaluasi Kekalahan PSS Sleman dari Barito Putera

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (pssleman.id)

JawaPos.com - Rangkaian hasil positif PSS Sleman di empat laga beruntun pada putaran ketiga Pegadaian Championship 2025/2026 akhirnya terhenti setelah mereka takluk di markas Barito Putera. 

Kekalahan pada laga tandang tersebut membuat posisi PSS di puncak klasemen kembali dalam tekanan, terutama dari dua pesaing terdekat yaitu Persipura Jayapura dan Barito Putera yang terus menempel ketat di papan atas.

Direktur Teknik PSS Sleman, Pieter Huistra dikutip dari pssleman.id mengakui hasil negatif tersebut sedikit memengaruhi kondisi mental tim. 

Namun ia menegaskan skuad Laskar Sembada tidak boleh larut dalam kekecewaan karena kompetisi masih panjang dan persaingan di papan atas sangat ketat. 

Menurutnya, setelah pertandingan di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, seluruh pemain harus segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya yang sudah menanti. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi permainan, terutama dalam menghadapi tiga laga besar ke depan yang bisa menentukan posisi tim hingga akhir musim.

Huistra juga menilai laga kontra Barito Putera sebenarnya berjalan cukup seimbang. PSS disebut tampil solid baik dalam bertahan maupun membangun serangan, namun satu kesalahan kecil menjadi pembeda di pertandingan tersebut. Kesempatan itu berhasil dimanfaatkan tuan rumah menjadi gol penentu kemenangan. 

Ia menyebut Barito Putera tampil disiplin dan kuat dalam menjaga area pertahanan sehingga sulit ditembus sepanjang laga. Meski beberapa peluang sempat tercipta, PSS gagal memaksimalkan momen penting di depan gawang.

Lebih lanjut, ia menilai kekalahan ini harus dijadikan bahan evaluasi agar tim lebih fokus dan tidak mengulangi kesalahan serupa di pertandingan berikutnya. 

Menurutnya, dalam kompetisi ketat seperti musim ini, detail kecil bisa sangat menentukan hasil akhir. Karena itu, perbaikan di semua lini menjadi hal yang wajib dilakukan jelang laga selanjutnya.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Bek Kanan Jadi Titik Lemah, Ini Evaluasi Terbuka Pieter Huistra untuk PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Bek Kanan Jadi Titik Lemah, Ini Evaluasi Terbuka Pieter Huistra untuk PSS Sleman

15 April 2026, 05.56 WIB

PSS Sleman Lebih Pilih Game Internal ketimbang Uji Coba, Pieter Huistra Matangkan Skuad Jelang Ladeni Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Lebih Pilih Game Internal ketimbang Uji Coba, Pieter Huistra Matangkan Skuad Jelang Ladeni Kendal Tornado FC

26 Maret 2026, 03.12 WIB

PSS Sleman Tetap Bugar Usai Libur Lebaran, Pieter Huistra Ungkap Rahasia Kebugaran - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Tetap Bugar Usai Libur Lebaran, Pieter Huistra Ungkap Rahasia Kebugaran

25 Maret 2026, 19.28 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore