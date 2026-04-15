Pieter Huistra Evaluasi Kekalahan PSS Sleman dari Barito Putera

JawaPos.com - Rangkaian hasil positif PSS Sleman di empat laga beruntun pada putaran ketiga Pegadaian Championship 2025/2026 akhirnya terhenti setelah mereka takluk di markas Barito Putera.

Kekalahan pada laga tandang tersebut membuat posisi PSS di puncak klasemen kembali dalam tekanan, terutama dari dua pesaing terdekat yaitu Persipura Jayapura dan Barito Putera yang terus menempel ketat di papan atas.

Direktur Teknik PSS Sleman, Pieter Huistra dikutip dari pssleman.id mengakui hasil negatif tersebut sedikit memengaruhi kondisi mental tim.

Namun ia menegaskan skuad Laskar Sembada tidak boleh larut dalam kekecewaan karena kompetisi masih panjang dan persaingan di papan atas sangat ketat.

Menurutnya, setelah pertandingan di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, seluruh pemain harus segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya yang sudah menanti. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi permainan, terutama dalam menghadapi tiga laga besar ke depan yang bisa menentukan posisi tim hingga akhir musim.

Huistra juga menilai laga kontra Barito Putera sebenarnya berjalan cukup seimbang. PSS disebut tampil solid baik dalam bertahan maupun membangun serangan, namun satu kesalahan kecil menjadi pembeda di pertandingan tersebut. Kesempatan itu berhasil dimanfaatkan tuan rumah menjadi gol penentu kemenangan.

Ia menyebut Barito Putera tampil disiplin dan kuat dalam menjaga area pertahanan sehingga sulit ditembus sepanjang laga. Meski beberapa peluang sempat tercipta, PSS gagal memaksimalkan momen penting di depan gawang.

Lebih lanjut, ia menilai kekalahan ini harus dijadikan bahan evaluasi agar tim lebih fokus dan tidak mengulangi kesalahan serupa di pertandingan berikutnya.