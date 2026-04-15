Pieter Huistra Evaluasi Kekalahan PSS Sleman dari Barito Putera

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (pssleman.id)
JawaPos.com - Rangkaian hasil positif PSS Sleman di empat laga beruntun pada putaran ketiga Pegadaian Championship 2025/2026 akhirnya terhenti setelah mereka takluk di markas Barito Putera.
Kekalahan pada laga tandang tersebut membuat posisi PSS di puncak klasemen kembali dalam tekanan, terutama dari dua pesaing terdekat yaitu Persipura Jayapura dan Barito Putera yang terus menempel ketat di papan atas.
Direktur Teknik PSS Sleman, Pieter Huistra dikutip dari pssleman.id mengakui hasil negatif tersebut sedikit memengaruhi kondisi mental tim.
Baca Juga:Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
Namun ia menegaskan skuad Laskar Sembada tidak boleh larut dalam kekecewaan karena kompetisi masih panjang dan persaingan di papan atas sangat ketat.
Menurutnya, setelah pertandingan di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, seluruh pemain harus segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya yang sudah menanti. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi permainan, terutama dalam menghadapi tiga laga besar ke depan yang bisa menentukan posisi tim hingga akhir musim.
Huistra juga menilai laga kontra Barito Putera sebenarnya berjalan cukup seimbang. PSS disebut tampil solid baik dalam bertahan maupun membangun serangan, namun satu kesalahan kecil menjadi pembeda di pertandingan tersebut. Kesempatan itu berhasil dimanfaatkan tuan rumah menjadi gol penentu kemenangan.
Baca Juga:Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026: Menanti Magis Wonderkid Persebaya Surabaya!
Ia menyebut Barito Putera tampil disiplin dan kuat dalam menjaga area pertahanan sehingga sulit ditembus sepanjang laga. Meski beberapa peluang sempat tercipta, PSS gagal memaksimalkan momen penting di depan gawang.
Lebih lanjut, ia menilai kekalahan ini harus dijadikan bahan evaluasi agar tim lebih fokus dan tidak mengulangi kesalahan serupa di pertandingan berikutnya.
Menurutnya, dalam kompetisi ketat seperti musim ini, detail kecil bisa sangat menentukan hasil akhir. Karena itu, perbaikan di semua lini menjadi hal yang wajib dilakukan jelang laga selanjutnya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja