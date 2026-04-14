Andre Rizal Hanafi
15 April 2026, 05.54 WIB

Kekalahan dari Barito Putera Jadi Alarm Bahaya Posisi PSS Sleman di Puncak Klasemen

PSS Sleman. (Istimewa)

JawaPos.com - Rangkaian hasil positif PSS Sleman akhirnya terhenti saat menghadapi PS Barito Putera dalam lanjutan Pegadaian Championship 2025/2026.

Bertandang ke Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Laskar Sembada harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah melalui pertandingan yang berjalan cukup ketat.

Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi PSS dalam lima laga terakhir di putaran ketiga. Sebelumnya, mereka tampil impresif dengan mencatat empat kemenangan beruntun yang membawa tim bertengger di puncak klasemen.

Namun, hasil minor tersebut kini membuat posisi mereka mulai terancam oleh pesaing terdekat seperti Persipura Jayapura dan Barito Putera sendiri.

Direktur Teknik PSS, Pieter Huistra, mengakui kekalahan ini memberi dampak terhadap kondisi mental tim. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tim tidak boleh berlarut-larut dalam kekecewaan.

“Secara mental memang ada penurunan, tapi kami tidak punya waktu untuk itu. Kami harus segera bangkit karena sudah ditunggu tiga pertandingan penting,” ujarnya usai sesi latihan di Lapangan Pakembinangun, Selasa (14/4/2026) dikutip dari pssleman.id.

Huistra juga menilai hasil tersebut sebenarnya di luar perkiraan jika melihat persiapan tim sebelum pertandingan.

Menurutnya, PSS tampil cukup solid sepanjang laga, namun satu kesalahan kecil berhasil dimanfaatkan lawan menjadi gol penentu.

Ia menyoroti kekuatan Barito Putera yang tampil disiplin dalam bertahan dan sulit ditembus. Hal itu membuat PSS kesulitan menciptakan peluang bersih meski sempat menguasai jalannya pertandingan.

