Kekalahan dari Barito Putera Jadi Alarm Bahaya Posisi PSS Sleman di Puncak Klasemen

PSS Sleman. (Istimewa)
JawaPos.com - Rangkaian hasil positif PSS Sleman akhirnya terhenti saat menghadapi PS Barito Putera dalam lanjutan Pegadaian Championship 2025/2026.
Bertandang ke Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Laskar Sembada harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah melalui pertandingan yang berjalan cukup ketat.
Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi PSS dalam lima laga terakhir di putaran ketiga. Sebelumnya, mereka tampil impresif dengan mencatat empat kemenangan beruntun yang membawa tim bertengger di puncak klasemen.
Baca Juga:Cetak Satu Gol dan Satu Assist, Fransiskus Alesandro Buktikan Kualitasnya di Madura United
Namun, hasil minor tersebut kini membuat posisi mereka mulai terancam oleh pesaing terdekat seperti Persipura Jayapura dan Barito Putera sendiri.
Direktur Teknik PSS, Pieter Huistra, mengakui kekalahan ini memberi dampak terhadap kondisi mental tim. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tim tidak boleh berlarut-larut dalam kekecewaan.
“Secara mental memang ada penurunan, tapi kami tidak punya waktu untuk itu. Kami harus segera bangkit karena sudah ditunggu tiga pertandingan penting,” ujarnya usai sesi latihan di Lapangan Pakembinangun, Selasa (14/4/2026) dikutip dari pssleman.id.
Huistra juga menilai hasil tersebut sebenarnya di luar perkiraan jika melihat persiapan tim sebelum pertandingan.
Menurutnya, PSS tampil cukup solid sepanjang laga, namun satu kesalahan kecil berhasil dimanfaatkan lawan menjadi gol penentu.
Ia menyoroti kekuatan Barito Putera yang tampil disiplin dalam bertahan dan sulit ditembus. Hal itu membuat PSS kesulitan menciptakan peluang bersih meski sempat menguasai jalannya pertandingan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja