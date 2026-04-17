Andre Rizal Hanafi
17 April 2026, 18.42 WIB

Dari Assist ke Ambisi, Dicky Kurniawan Ingin Terus Berkontribusi untuk Persijap

Performa Dicky Kurniawan bersama Persijap Jepara menunjukkan grafik positif. (Istimewa)

 

JawaPos.com–Performa Dicky Kurniawan bersama Persijap Jepara terus menunjukkan grafik positif di BRI Super League 2025/26. Pemain berusia 23 tahun itu kini tampil dengan motivasi tinggi setelah mendapatkan penghargaan BRI Assist of The Week pada pekan ke-25 lalu.

Momen tersebut terjadi saat Persijap menghadapi PSIM Jogjakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada 11 Maret. Dalam pertandingan yang berjalan ketat, Dicky Kurniawan menjadi salah satu pemain kunci lewat kontribusinya dari sisi sayap.

Umpan matang yang ia lepaskan dari skema tendangan bebas berhasil dimaksimalkan Iker Guarrotxena menjadi gol penyeimbang di menit ke-65. Bola hasil sepakan kaki kirinya meluncur deras ke area pertahanan lawan yang disambut dengan baik rekannya.

Assist itu bukan hanya membantu tim menghindari kekalahan, tetapi juga menjadi bukti nyata perkembangan permainan Dicky sepanjang musim ini. Penghargaan yang dia terima pun menjadi tambahan semangat untuk terus tampil konsisten.

Dikutip dari ileague.id Dicky mengaku. pencapaian tersebut sangat berarti baginya. Dia merasa kerja keras yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil.

Meski begitu, dia tetap ingin berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar untuk tim. Menurut dia, assist tersebut tidak datang begitu saja.

Dia menyebut ada proses latihan panjang dan pemahaman taktik yang terus diasah bersama tim pelatih. Selain itu, chemistry antar pemain juga menjadi faktor penting dalam terciptanya peluang tersebut.

Komunikasi di lapangan, kerja sama, serta rasa saling percaya disebut Dicky sebagai kunci utama. Hal-hal itulah yang membuat skema permainan berjalan sesuai rencana, termasuk dalam situasi bola mati.

Sepanjang musim ini, Dicky telah tampil dalam 15 pertandingan dengan total 605 menit bermain. Dari kesempatan tersebut, dia mencatatkan satu gol dan lima assist, sebuah kontribusi yang cukup menjanjikan untuk pemain seusianya.

