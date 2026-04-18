Prediksi PSMS Medan vs Sriwijaya FC: Eko Purdjianto Wajib Menang, Iwan Setiawan Nirmenang Semua Pertandingan

JawaPos.com - PSMS Medan wajib menang saat menjamu Sriwijaya FC dalam lanjutan Liga 2 Championship musim ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Batangkuis, Deliserdang, Minggu (19/4) pukul 19.00 WIB. Kemenangan dibutuhkan Ayam Kinantan untuk menghindari zona Playoff Degradasi.

Saat ini PSMS berada di peringkat ketujuh klasemen sementara Grup 1 dengan 31 angka dari 24 pertandingan. Tim yang dijuluki Ayam Kinantan ini hanya unggul lima angka dari penghuni Playoff Degradasi, Persekat Tegal.

Dengan kompetisi menyisakan tiga pertandingan, maka posisi PSMS masih bisa dikejar Persekat Tegal. Untuk itu, Ayam Kinantan wajib menang pada pertandingan ini.

Pelatih PSMS Ejo Purdjianto menegaskan, timnya akan memaksimalkan tiga pertandingan sisa. Misi hasil maksimal itu akan dimulai dari Sriwijaya, kemudian Adhyaksa FC, dan Persiraja Banda Aceh.

"Kita masih memiliki tiga pertandingan sisa, di mana dua di kandang. Kita harus memaksimalkan kesempatan ini untuk mempertahankan diri di zona aman," ujar Eko Purdjianto, Jumat (17/4).

Eko optimistis timnya bisa mengalahkan Sriwijaya FC. Sebab PSMS akan kembali bermain dengan kekuatan penuh. Erwin Gutawa dan Felipe Cadenazzi sudah kembali dari hukuman kartu. Kemudian Saddam Hi Tenang dan M Farhan sudah sembuh dari cedera.

"Pemain yang terkena sanksi dan cedera sudah kembali. Kemudian masalah penyelesaian akhir sudah dievaluasi. Semoga pemain bisa tampil maksimal," harap Eko.

Peluang PSMS untuk mengalahkan Sriwijaya FC sangat terbuka lebar. Selain bermain di kandang sendiri dan memiliki materi pemain lebih bagus, PSMS juga unggul dalam rekor pertemuan dengan Sriwijaya FC. Dalam sembilan pertemuan terakhir, anak asuh Eko Purdjianto tersebut hanya sekali kalah.

Selain itu, Sriwijaya FC yang sudah dipastikan degradasi juga datang dengan performa buruk. Mereka tidak pernah menang dalam semua pertandingan musim ini. Terbaru, Laskar Wong Kito tersebut dikalahkan Persekat Tegal.