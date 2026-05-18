Selasa, 19 Mei 2026 | 06.30 WIB

PSMS Medan Diundang ke Piala Presiden 2026, Samuel P Nababan Segera Siapkan Skuad Baru Ayam Kinantan

Pemain PSMS berlatih jelang laga melawan Sumsel United. (ANTARA/Juraidi)

JawaPos.com - PSMS Medan siap ambil bagian pada Piala Presiden 2026 yang akan digelar pada 28 Juni hingga 11 Juli 2026 mendatang. Saat ini skuat Ayam Kinantan itu bergerak cepat menyusun formasi pemain.

Hal itu diungkapkan COO PSMS Medan Samuel P Nababan, Senin (18/5). Dijelaskan, menejemen PSMS sudah menerima surat undangan dari PSSI pada April kemarin, bahkan pihaknya pun sudah melayangkan balasan kalau tim PSMS Medan siap untuk ikut ambil bagian memenuhi undangan dari PSSI.

“Sudah kita balas, tinggal menunggu koonfirmasi dari PSSI. Tentunya kita sangat antusias dan berharap bisa ikut andil, artinya kita siap ikut andil dalam ajang Piala Presiden 2026 ini, dan kita akan bergerak cepat untuk memperispakan semuanya,” kata Samuel.

Sebutnya, perhelatan ini bisa menjadi bagian dari persiapan tim jelang berlangsungnya championship musim 2026/2027 mendatang. Katanya, keikutsertaan PSMS dalam kegiatan ini menjadi salah satu bentuk uji coba team menuju musim depan.

“Ini bisa menjadi bagian dari persiapan tim sebagai laga pramusim. Serta menjadi bentuk evaluasi kita terhadap team, apalagi yang ikut piala presiden itu kan tim dari liga 1, jelas akan berdampak baik bagi PSMS,” tukasnya.

Disinggung soal siapa saja yang nantinya menjadi punggawa di PSMS, Samuel mengatakan hal itu akan dirilis secepatnya.

“Untuk siapa saja pemain di PSMS Medan, sabar ya segera kita beri kabar. Yang pastinya kita juga berharap kepada pemain asal medan yang selama ini berkiprah di club lain, ayok kembali bantu PSMS sebab target kita bukan hanya promosi ke liga 1 tapi menjadi juara,”tegas dia.

Samuel juga meminta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara serta suporter terus memberikan dukungan kepada PSMS Medan.

“Kepada seluruh masyarakat Sumut serta suporter kami harapkan untuk terus mmeberikan dukungan ayam kinantan, semoga kedepan club kebaggaan kita ini terus menjadi lebih baik,” tutup samuel. (dek)

Sumber: Sumut Pos (Grup Jawa Pos)

Editor: Hendra
