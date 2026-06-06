PSMS Medan Resmi Pertahankan Eko Purdjianto untuk Liga 2 Musim 2026/2027, Targetkan Promosi ke Liga 1

PSMS Medan memastikan tetap melanjutkan kerja sama dengan Eko Purdjianto sebagai pelatih kepala. (Juraidi/Antara)
JawaPos.com - PSMS Medan memastikan tetap melanjutkan kerja sama dengan Eko Purdjianto sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027. Keputusan ini diumumkan manajemen klub melalui media sosial resmi dan disambut positif para pendukung Ayam Kinantan.
Kepastian bertahannya Eko Purdjianto menjadi salah satu langkah awal yang dilakukan PSMS Medan dalam menyusun kekuatan untuk menghadapi persaingan liga 2 musim depan. Manajemen menilai sang pelatih telah menunjukkan kinerja yang cukup baik selama menukangi tim pada musim sebelumnya.
Melalui akun Instagram resmi klub, PSMS Medan mengumumkan bahwa kontrak Eko Purdjianto resmi diperpanjang. Dalam unggahan tersebut, klub menyampaikan optimisme untuk melanjutkan perjalanan bersama pelatih berpengalaman itu untuk kompetisi liga 2.
"Extended. Manajemen memperpanjang kontrak Coach Eko Purdjianto untuk musim 2026/2027. Let's start the journey, Coach," tulis akun resmi PSMS Medan.
Keputusan mempertahankan Eko Purdjianto tak lepas dari upaya manajemen menjaga stabilitas tim. Dengan pelatih yang tetap sama, proses pembentukan skuad dan persiapan menuju musim baru diharapkan bisa berjalan lebih efektif tanpa harus memulai adaptasi dari awal.
Pada musim lalu, PSMS Medan mampu menunjukkan performa yang cukup kompetitif di Liga 2. Meski belum berhasil mencapai target tertinggi, perkembangan permainan tim dinilai menjadi salah satu aspek positif yang berhasil dibangun oleh Eko bersama jajaran pelatih.
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Keberlanjutan kerja sama ini juga menjadi sinyal bahwa manajemen ingin mempertahankan fondasi yang sudah terbentuk. Di tengah ketatnya persaingan Liga 2 yang diprediksi semakin kompetitif pada musim 2026/2027, faktor kestabilan menjadi salah satu aspek penting dalam membangun tim yang kuat.
Selain mempertahankan pelatih kepala, PSMS Medan diperkirakan akan mulai bergerak aktif dalam menyusun komposisi pemain. Evaluasi skuad serta perburuan pemain baru diyakini menjadi agenda berikutnya demi meningkatkan kualitas tim.
Bagi para pendukung PSMS Medan, kabar perpanjangan kontrak Eko Purdjianto tentu menjadi angin segar. Banyak suporter berharap pelatih berusia 48 tahun tersebut mampu membawa Ayam Kinantan tampil lebih konsisten dan bersaing di papan atas Liga 2 musim depan.
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