Malut United Segera Resmikan Sihran, Putra Daerah Ternate Kembali Berkarir di Tanah Kelahiran

JawaPos.com - Malut United terus bergerak aktif dalam menyusun kekuatan menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027. Klub asal Maluku Utara tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Muhammad Sihran Amrullah untuk bergabung dan memperkuat skuad Laskar Kie Raha pada musim depan.

Kabar ini menjadi perhatian tersendiri bagi pecinta sepak bola Maluku Utara. Pasalnya, Sihran merupakan putra daerah kelahiran Ternate yang selama ini berkarier di luar kampung halaman.

Kepulangannya ke Malut United dinilai sebagai momen spesial karena dia akan bermain di hadapan masyarakat yang berasal dari daerah yang sama dengannya. Pemain berusia 27 tahun tersebut selama beberapa musim terakhir menjadi bagian penting dari Borneo FC.

Berposisi sebagai sayap kiri, Sihran dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, serta kemampuan menusuk dari sisi lapangan yang kerap merepotkan pertahanan lawan. Pada musim 2025/2026, Sihran tampil dalam 29 pertandingan bersama Borneo FC. Dari jumlah tersebut, dia berhasil mencatatkan tiga gol dan satu assist.

Meski tidak selalu menjadi pencetak gol utama, kontribusinya dalam membangun serangan menjadi salah satu alasan mengapa namanya tetap mendapat perhatian banyak klub Liga 1. Karir Sihran bersama Borneo FC juga terbilang panjang.

Dia merupakan pemain binaan klub yang telah menembus tim utama sejak usia muda. Berdasar data karirnya, Sihran telah mengoleksi lebih dari 150 penampilan bersama tim berjuluk Pesut Etam tersebut sejak menjalani debut profesionalnya.

Kepindahan ke Malut United sekaligus membuka lembaran baru dalam perjalanan karirnya. Selain mendapatkan kesempatan bermain lebih dekat dengan keluarga dan masyarakat asalnya, Sihran juga akan kembali bekerja sama dengan pelatih Fabio Lefundes yang telah lebih dahulu menjadi bagian dari proyek ambisius Malut United.

Tidak hanya itu, di skuad Malut United ia juga akan bergabung dengan gelandang asal Jepang, Kei Hirose, yang sebelumnya sudah lebih dulu memperkuat tim. Kehadiran sejumlah pemain berpengalaman menjadi sinyal bahwa Malut United ingin tampil lebih kompetitif pada musim mendatang.