Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

Pemain Persebaya Francisco Rivera. (Istimewa)
JawaPos.com - Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera mengungkapkan kondisi ruang ganti setelah menelan kekalahan 1-2 dari lawannya Madura United dalam laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam.
"Percayalah, saat di ruang ganti, semua sangat kecewa, pemain dan staf, kami sedih karena kami kalah hari ini,” kata Rivera saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Jumat malam.
Ia menilai, secara permainan Persebaya sebenarnya mampu mengontrol jalannya pertandingan dan menjalankan rencana yang telah disiapkan oleh pelatih.
Baca Juga:Duel Dua Macan Luka! Ini Prediksi Skor Chelsea vs Manchester United di Pekan 33 Liga Inggris
Namun demikian, ia mengakui kegagalan dalam memanfaatkan peluang menjadi gol menjadi faktor utama yang membuat tim harus menelan kekalahan.
“Kami menciptakan banyak peluang, tapi kami tidak bisa mencetak gol,” ucapnya.
Sementara itu, pelatih Persebaya Bernado Tavares juga menyampaikan permintaan maaf kepada suporter Bonek dan Bonita atas hasil yang tidak sesuai harapan, meskipun para pemain telah menunjukkan kerja keras di lapangan.
Baca Juga:Kapten Emosi Tendang Kursi Medis! Momen Mencekam Warnai Kegagalan JDT ke Semifinal Liga Champions Asia Elite
Ia memahami kekecewaan suporter, terlebih pertandingan berlangsung di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari tribun.
“Saya juga kecewa dan saya minta maaf karena kami tidak suka kalah,” ucap Tavares.
Pelatih asal Portugal itu, juga menyoroti kondisi skuad yang belum sepenuhnya ideal akibat sejumlah pemain yang mengalami cedera, sehingga mempengaruhi pilihan strategi di lapangan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT