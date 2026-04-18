Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

JawaPos.com - Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera mengungkapkan kondisi ruang ganti setelah menelan kekalahan 1-2 dari lawannya Madura United dalam laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam.

"Percayalah, saat di ruang ganti, semua sangat kecewa, pemain dan staf, kami sedih karena kami kalah hari ini,” kata Rivera saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Jumat malam.

Ia menilai, secara permainan Persebaya sebenarnya mampu mengontrol jalannya pertandingan dan menjalankan rencana yang telah disiapkan oleh pelatih.

Namun demikian, ia mengakui kegagalan dalam memanfaatkan peluang menjadi gol menjadi faktor utama yang membuat tim harus menelan kekalahan.

“Kami menciptakan banyak peluang, tapi kami tidak bisa mencetak gol,” ucapnya.

Sementara itu, pelatih Persebaya Bernado Tavares juga menyampaikan permintaan maaf kepada suporter Bonek dan Bonita atas hasil yang tidak sesuai harapan, meskipun para pemain telah menunjukkan kerja keras di lapangan.

Ia memahami kekecewaan suporter, terlebih pertandingan berlangsung di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari tribun.

“Saya juga kecewa dan saya minta maaf karena kami tidak suka kalah,” ucap Tavares.