Total Harga Pasaran Tembus Rp 21,29 Miliar! 4 Bintang Persebaya Surabaya Resmi Dipagari Kontrak Baru

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperpanjang kontrak empat pemain kunci dengan total nilai pasar mencapai Rp 21,29 miliar berdasarkan data Transfermarkt. Kepastian terbaru datang dari Ernando Ari yang diumumkan bertahan pada Rabu (10/6/2026), melengkapi daftar pemain yang diproyeksikan menjadi fondasi skuad racikan Bernardo Tavares untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Langkah ini menjadi sinyal kuat keseriusan manajemen dalam menjaga kerangka tim utama.

Setelah melepas sejumlah pemain pada bursa transfer, Persebaya Surabaya justru memastikan empat sosok penting tetap menjadi bagian dari proyek jangka panjang klub.

Mengapa Perpanjangan Kontrak Ernando Ari Jadi Sorotan? Ernando Ari menjadi pemain keempat yang resmi mendapatkan kontrak baru dari Persebaya Surabaya.

Kiper Timnas Indonesia itu mendapat kontrak multiyears dan diproyeksikan tetap menjadi andalan di bawah mistar gawang Green Force dalam beberapa musim ke depan.

“Bergabung pada 2018, saat masih berusia 16 tahun, Ernando Ari Sutaryadi akan terus bersama Persebaya dalam beberapa musim ke depan. Persebaya dan Nando telah menandatangani kontrak multiyears,” tulis Persebaya Surabaya melalui akun Instagram resmi klub.

Keputusan mempertahankan Ernando Ari terbilang logis melihat kontribusinya selama ini.

Kiper kelahiran Semarang tersebut sudah mencatatkan 104 pertandingan bersama Persebaya Surabaya dengan torehan 31 clean sheet dan total 9.168 menit bermain.