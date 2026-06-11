Total Harga Pasaran Tembus Rp 21,29 Miliar! 4 Bintang Persebaya Surabaya Resmi Dipagari Kontrak Baru

Empat pemain kunci Persebaya Surabaya resmi mendapat kontrak baru dengan total nilai pasar mencapai Rp 21,29 miliar menurut data Transfermarkt. (Instagram @cachisrivera)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperpanjang kontrak empat pemain kunci dengan total nilai pasar mencapai Rp 21,29 miliar berdasarkan data Transfermarkt. Kepastian terbaru datang dari Ernando Ari yang diumumkan bertahan pada Rabu (10/6/2026), melengkapi daftar pemain yang diproyeksikan menjadi fondasi skuad racikan Bernardo Tavares untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Langkah ini menjadi sinyal kuat keseriusan manajemen dalam menjaga kerangka tim utama.
Setelah melepas sejumlah pemain pada bursa transfer, Persebaya Surabaya justru memastikan empat sosok penting tetap menjadi bagian dari proyek jangka panjang klub.
Baca Juga:Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang
Ernando Ari menjadi pemain keempat yang resmi mendapatkan kontrak baru dari Persebaya Surabaya.
Kiper Timnas Indonesia itu mendapat kontrak multiyears dan diproyeksikan tetap menjadi andalan di bawah mistar gawang Green Force dalam beberapa musim ke depan.
“Bergabung pada 2018, saat masih berusia 16 tahun, Ernando Ari Sutaryadi akan terus bersama Persebaya dalam beberapa musim ke depan. Persebaya dan Nando telah menandatangani kontrak multiyears,” tulis Persebaya Surabaya melalui akun Instagram resmi klub.
Keputusan mempertahankan Ernando Ari terbilang logis melihat kontribusinya selama ini.
Kiper kelahiran Semarang tersebut sudah mencatatkan 104 pertandingan bersama Persebaya Surabaya dengan torehan 31 clean sheet dan total 9.168 menit bermain.
Selain pengalaman, usianya yang masih 24 tahun membuat Ernando Ari menjadi aset berharga klub.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang