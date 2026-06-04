Bernardo Tavares Soroti Emosi Francisco Rivera, Minta Gelandang Persebaya Surabaya Kurangi Kartu Merah

JawaPos.com – Musim ini Francisco Rivera tampil luar biasa bersama Persebaya Surabaya. Gelandang asal Meksiko itu menjadi top scorer tim. Total, dia mencetak 13 gol dan 9 assist.

Selain itu, Rivera juga masuk dalam Best Eleven Super League 2025–2026. Catatan tersebut berbuah kontrak baru untuk tiga musim ke depan.

Namun, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, melihat masih ada kekurangan yang dimiliki Rivera, yakni pengendalian emosi.

“Memang ada catatan soal dua kartu merah yang didapatkannya musim ini. Dan tentu itu menjadi hal yang harus diperbaiki,” kata Tavares, dikutip dari laman resmi klub.

Kartu merah pertama didapatkan dalam laga kontra Persib Bandung pada 12 September tahun lalu. Adapun kartu merah kedua diterimanya dalam laga kontra Persik Kediri pada 7 November 2025.

Meski begitu, Tavares yakin Rivera akan menjadi lebih dewasa pada musim depan.

“Karena di luar itu, Rivera menunjukkan kualitas sebagai pemimpin, baik di pertandingan maupun saat latihan,” jelas pelatih asal Portugal tersebut.

Tavares menyebut Rivera sebagai pemain yang memiliki pribadi sangat baik.

“Dia memiliki sikap yang baik dan bisa menjadi contoh bagi pemain lain. Tidak hanya berkontribusi secara individu, tetapi dia juga bekerja keras untuk kepentingan tim,” tambahnya.