Malik Risaldi Dapat Rapor Merah! Ini Rating Pemain Persebaya Surabaya Usai Dipermalukan Madura United

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali harus menelan pil pahit setelah takluk 1-2 dari Madura United di kandang sendiri. Hasil ini terasa semakin menyakitkan karena Green Force tampil dominan, namun gagal mengonversi keunggulan statistik menjadi kemenangan.

Sorotan utama justru tertuju pada rating pemain yang menunjukkan kontras performa di lapangan. Di tengah dominasi permainan, ada satu nama yang mencuri perhatian karena mendapatkan nilai terendah, yakni Malik Risaldi.

Secara statistik, Persebaya Surabaya tampil superior dengan 72 persen penguasaan bola dan 23 tembakan.

Namun, hanya enam yang tepat sasaran, menandakan masalah klasik dalam penyelesaian akhir yang belum kunjung teratasi.

Pelatih Bernardo Tavares pun tidak menampik persoalan tersebut usai pertandingan.

“Memang ini menjadi masalah ketika kami tidak bisa mencetak gol. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi akurasinya masih kurang. Itu yang harus kami perbaiki,” ujarnya.

Di tengah hasil mengecewakan itu, sejumlah pemain sebenarnya tampil cukup solid dan layak mendapat apresiasi.

Pedro Ricardo Rodrigues De Matos dan Francisco Israel Rivera Davalos menjadi dua pemain dengan rating tertinggi di angka 8.0.