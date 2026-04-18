Moch. Rizky Pratama Putra
18 April 2026, 17.24 WIB

Malik Risaldi Dapat Rapor Merah! Ini Rating Pemain Persebaya Surabaya Usai Dipermalukan Madura United

Ekspresi Malik Risaldi Persebaya Surabaya saat menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali harus menelan pil pahit setelah takluk 1-2 dari Madura United di kandang sendiri. Hasil ini terasa semakin menyakitkan karena Green Force tampil dominan, namun gagal mengonversi keunggulan statistik menjadi kemenangan.

Sorotan utama justru tertuju pada rating pemain yang menunjukkan kontras performa di lapangan. Di tengah dominasi permainan, ada satu nama yang mencuri perhatian karena mendapatkan nilai terendah, yakni Malik Risaldi.

Secara statistik, Persebaya Surabaya tampil superior dengan 72 persen penguasaan bola dan 23 tembakan.

Namun, hanya enam yang tepat sasaran, menandakan masalah klasik dalam penyelesaian akhir yang belum kunjung teratasi.

Pelatih Bernardo Tavares pun tidak menampik persoalan tersebut usai pertandingan.

“Memang ini menjadi masalah ketika kami tidak bisa mencetak gol. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi akurasinya masih kurang. Itu yang harus kami perbaiki,” ujarnya.

Di tengah hasil mengecewakan itu, sejumlah pemain sebenarnya tampil cukup solid dan layak mendapat apresiasi.

Pedro Ricardo Rodrigues De Matos dan Francisco Israel Rivera Davalos menjadi dua pemain dengan rating tertinggi di angka 8.0.

Keduanya tampil konsisten dalam mengatur ritme permainan dan membangun serangan dari lini tengah. Pergerakan mereka membuat Persebaya Surabaya mampu mendominasi jalannya pertandingan, terutama di babak kedua.

Artikel Terkait
Bernardo Tavares Blak-blakan! Bongkar Alasan Persebaya Surabaya Dipermalukan Madura United di GBT - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Blak-blakan! Bongkar Alasan Persebaya Surabaya Dipermalukan Madura United di GBT

18 April 2026, 17.03 WIB

Bikin Bonek Menangis! Rakhmat Basuki Bongkar Cara Madura United Permalukan Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Bikin Bonek Menangis! Rakhmat Basuki Bongkar Cara Madura United Permalukan Persebaya Surabaya

18 April 2026, 15.09 WIB

Wasit Jadi Biang Kerok!  Bernardo Tavares Bongkar Kejanggalan Gol Kedua Madura United ke Gawang Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Wasit Jadi Biang Kerok!  Bernardo Tavares Bongkar Kejanggalan Gol Kedua Madura United ke Gawang Persebaya Surabaya

18 April 2026, 15.04 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

5

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

6

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

7

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

8

Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

