Bernardo Tavares Blak-blakan! Bongkar Alasan Persebaya Surabaya Dipermalukan Madura United di GBT

JawaPos.com — Dominasi tanpa hasil menjadi cerita pahit bagi Persebaya Surabaya saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo. Bermain di hadapan ribuan pendukung sendiri, Green Force harus mengakui keunggulan tamu dengan skor 1-2.

Hasil ini terasa menyakitkan karena Persebaya Surabaya sejatinya tampil lebih dominan sepanjang pertandingan. Namun, efektivitas menjadi pembeda utama yang tak mampu mereka kejar hingga peluit panjang berbunyi.

Secara statistik, Persebaya Surabaya mencatatkan penguasaan bola mencapai 72 persen sepanjang laga. Mereka juga melepaskan total 23 tembakan dengan enam di antaranya tepat sasaran ke gawang lawan.

Sayangnya, dominasi tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil akhir yang didapatkan. Sementara itu, Madura United tampil jauh lebih efisien dalam memanfaatkan peluang yang terbatas.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tak menampik persoalan klasik yang kembali muncul dalam timnya. Penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera dibenahi.

“Memang ini menjadi masalah ketika kami tidak bisa mencetak gol. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi akurasinya masih kurang. Itu yang harus kami perbaiki,” ujarnya dalam sesi konferensi pers seusai laga.

Ia menilai anak asuhnya sebenarnya menunjukkan perkembangan signifikan, terutama saat memasuki babak kedua. Intensitas serangan meningkat dan tekanan ke lini pertahanan lawan terlihat semakin kuat.

“Di babak kedua saya pikir kami menciptakan banyak peluang dan dinamika permainan yang baik. Tetapi terkadang kami kurang beruntung. Ada tembakan yang diblok, ada yang keluar, atau peluang yang tidak berbuah gol,” lanjutnya.