Promotor Class of Legenda Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Kluivert Kembali ke Indonesia, Begini Alasannya

Patrick Kluivert saat masih menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Instagram @patrickkluivert9)
JawaPos.com-Promotor pertandingan Clash of Legends, Senyawa Entertainment, mengaku perlu bekerja keras untuk mendatangkan Patrick Kluivert sebagai bagian dari tim berisi para legenda Barcelona yang akan bermain melawan DRX World Legends pada 18 April mendatang.
Sebagian penggemar sepak bola Indonesia diketahui masih menyimpan amarah terhadap Kluivert, yang gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
“Cukup sulit memang awalnya untuk meyakinkan Coach Patrick untuk tampil kembali. Akhirnya kami sempat ketemu dan saya mencoba meyakinkan dia, dan akhirnya dia setuju untuk datang ke sini,” kata CEO Senyawa Entertainment, Reza Subekti, pada jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Menurut Reza, kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bukan semata kesalahan Kluivert. Sebab dalam peringkat FIFA pun, Indonesia berada di bawah dua lawannya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Arab Saudi dan Iran.
Meski memahami kegusaran sebagian penggemar sepak bola Indonesia, Reza berani menjamin keamanan Kluivert.
“Jadi saya bilang ke Patrick, datang, saya jamin keamanan Patrick Kluivert di Indonesia. Saya juga mengajak semua warga negara Indonesia, kita bangsa beradab, jangan ada tindakan mencela dan merugikan Indonesia di mata dunia,” ucap Reza.
Kluivert akan datang ke Indonesia sebagai bagian dari tim legenda Barcelona, yang juga dihuni pemain-pemain legendaris lain seperti Philip Cocu, Vitor Baia, dan Javier Saviola.
Mereka akan menghadapi DRX World Legends yang diperkuat sosok-sosok legendaris seperti Alessandro del Piero, Fabio Cannavaro, dan Franck Ribery di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven