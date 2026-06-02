FIFA Putuskan PSIS Semarang Tunggak Gaji, Begini Pernyataan Resmi Ruxi

JawaPos.com - Permasalahan gaji yang belum dibayarkan antara PSIS Semarang dan Roger Bonet Badia alias Ruxi telah memasuki babak baru. Eks pemainnya tersebut menegaskan bahwa FIFA menyatakan bahwa PSIS Semarang terbukti belum melunasi tunggakan gaji.

Pernyataan resmi dibuat Ruxi di media sosial tentang keberhasilannya memenangkan kasus terkait gaji yang belum dibayarkan PSIS. Dalam prosesnya, pemain asal Spanyol tersebut juga berjuang bersama Evandro Brandao yang merupakan eks rekan setimnya di PSIS dan kini menjadi seorang agen pemain.

"Setelah berbulan-bulan, akhirnya kebenaran terungkap. Saya bersyukur dapat membagikan bahwa saya secara resmi memenangkan kasus FIFA terkait gaji yang belum dibayarkan terhadap mantan klub saya, PSIS Semarang," tulis Ruxi di Instagram.

"Selama proses ini, Evandro Brandão dan saya harus mendengar banyak hal yang dikatakan tentang kami yang sama sekali tidak benar dan secara tidak adil mempertanyakan profesionalisme kami. Syukurlah, kebenaran telah menang, dan FIFA mengakui bahwa kami bertindak secara profesional selama seluruh proses ini," lanjut Ruxi.

Bek 31 tahun tersebut memberikan bukti pernyataan resmi FIFA dalam kasus penunggakan gajinya di PSIS Semarang. Ruxi berharap agar kasusnya membuat pemain di Indonesia tidak takut bersuara jika menghadapi kasus yang sama. Dan dia ingin agar pihak Liga lebih peduli dengan kasus penunggakan gaji.

"Saya berharap kasus ini dapat mendorong lebih banyak pemain di Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka dan tidak takut untuk berbicara ketika menghadapi situasi serupa. Pada saat yang sama, saya berharap dapat melihat solusi yang lebih efektif dari liga, yang terlalu sering memilih untuk menutup mata terhadap situasi seperti ini," harap Ruxi.

"Pada saat pernyataan ini dibuat, FIFA menyatakan: PSIS Semarang belum memenuhi kewajiban finansialnya. terhadap Roger Bonet Badia," sambungnya.

Di akhir pernyataan resminya, Ruxi berterima kasih kepada para suporter yang sudah mengawal kasus gaji yang belum dibayarkan. Pemain yang musim lalu bermain bersama Madura United tersebut juga berharap PSIS Semarang segera kembali mentas di Super League.