Antonius Oskarianto Adur
18 April 2026, 03.36 WIB

3 Laga Kalah Beruntun! Simak Fakta Menarik Kekalahan PSIM Yogyakarta Atas Bhayangkara FC

PSIM Yogyakarta kalah dari Bhayangkara FC. (Dok. PSIM Yogyakarta)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta gagal meraih kemenangan menghadapi tuan rumah Bhayangkara FC di Super League pekan ke-28. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (17/4).

Datang sebagai tim tamu, PSIM Yogyakarta mampu unggul terlebih dahulu. Pada menit kesembilan, Savio Sheva berhasil mencetak gol memanfaatkan umpan dari Deri Corfe.

Di babak kedua, Bhayangkara FC tidak tinggal diam dan langsung tampil menyerang di awal babak kedua. Hasilnya, Nehar Sadiki dan Moussa Sidibe berhasil mencetak gol pada menit ke-49 dan 56.

Ada tiga fakta menarik dari kekalahan PSIM Yogyakarta dari Bhayangkara FC. Apa saja fakta-fakta menarik tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Savio Sheva cetak gol lagi setelah lima pertandingan

Savio Sheva menjadi pencetak gol semata wayang bagi PSIM. Melansir Transfermarkt, pemain 24 tahun tersebut sudah mencetak tiga gol hingga pekan ke-28.

Pemain muda PSIM tersebut memang cukup lama tidak mencetak gol setelah lima pertandingan. Sheva terakhir kali mencetak gol saat laga melawan Bali United, Februari lalu.

2. PSIM Yogyakarta selalu kebobolan di babak kedua

Babak kedua sepertinya menjadi titik lemah PSIM di tiga laga terakhir. Laskar Mataram selalu kebobolan di babak kedua saat menghadapi Dewa United, PSM Makassar, dan kini Bhayangkara FC.

Artikel Terkait
Jadwal Siaran Langsung BRI Super League 17-20 April 2026: Duel Sengit dan Big Match Tersaji - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Siaran Langsung BRI Super League 17-20 April 2026: Duel Sengit dan Big Match Tersaji

17 April 2026, 21.30 WIB

Tanpa Empat Pemain Kunci, PSIM Tetap Optimistis Hadapi Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Tanpa Empat Pemain Kunci, PSIM Tetap Optimistis Hadapi Bhayangkara FC

17 April 2026, 19.47 WIB

Dari Assist ke Ambisi, Dicky Kurniawan Ingin Terus Berkontribusi untuk Persijap - Image
Sepak Bola Indonesia

Dari Assist ke Ambisi, Dicky Kurniawan Ingin Terus Berkontribusi untuk Persijap

17 April 2026, 18.42 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

