3 Laga Kalah Beruntun! Simak Fakta Menarik Kekalahan PSIM Yogyakarta Atas Bhayangkara FC

PSIM Yogyakarta kalah dari Bhayangkara FC. (Dok. PSIM Yogyakarta)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta gagal meraih kemenangan menghadapi tuan rumah Bhayangkara FC di Super League pekan ke-28. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (17/4).
Datang sebagai tim tamu, PSIM Yogyakarta mampu unggul terlebih dahulu. Pada menit kesembilan, Savio Sheva berhasil mencetak gol memanfaatkan umpan dari Deri Corfe.
Di babak kedua, Bhayangkara FC tidak tinggal diam dan langsung tampil menyerang di awal babak kedua. Hasilnya, Nehar Sadiki dan Moussa Sidibe berhasil mencetak gol pada menit ke-49 dan 56.
Ada tiga fakta menarik dari kekalahan PSIM Yogyakarta dari Bhayangkara FC. Apa saja fakta-fakta menarik tersebut? Baca terus artikel ini.
1. Savio Sheva cetak gol lagi setelah lima pertandingan
Savio Sheva menjadi pencetak gol semata wayang bagi PSIM. Melansir Transfermarkt, pemain 24 tahun tersebut sudah mencetak tiga gol hingga pekan ke-28.
Pemain muda PSIM tersebut memang cukup lama tidak mencetak gol setelah lima pertandingan. Sheva terakhir kali mencetak gol saat laga melawan Bali United, Februari lalu.
2. PSIM Yogyakarta selalu kebobolan di babak kedua
Babak kedua sepertinya menjadi titik lemah PSIM di tiga laga terakhir. Laskar Mataram selalu kebobolan di babak kedua saat menghadapi Dewa United, PSM Makassar, dan kini Bhayangkara FC.
