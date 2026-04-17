Persiku Kudus Resmi Selamat dari Degradasi, Tiga Laga Sisa Jadi Ajang Pembuktian

Persiku Kudus menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-24 Pegadaian Championship 2025/26. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiku Kudus akhirnya bisa bernapas lega di ajang Pegadaian Championship 2025/26. Tim berjuluk Macan Muria itu dipastikan aman dari ancaman degradasi meski kompetisi masih menyisakan tiga pertandingan lagi.
Kepastian ini tak lepas dari posisi Persiku yang kini bertengger di peringkat ke-7 klasemen Grup Timur dengan koleksi 27 poin dari 24 pertandingan. Raihan tersebut berasal dari tujuh kemenangan, enam hasil imbang, dan 11 kekalahan.
Dengan selisih poin yang cukup jauh dari zona merah, Persiku sudah tidak mungkin lagi terkejar oleh tim di bawahnya.
Persiba Balikpapan yang berada di peringkat ke-9 baru mengoleksi 17 poin. Dengan tiga laga tersisa, tambahan maksimal sembilan poin tak cukup untuk menyamai perolehan Persiku saat ini.
Sementara itu, posisi juru kunci dihuni Persipal FC yang baru mengumpulkan tujuh poin dan sudah dipastikan terdegradasi lebih dulu ke kasta ketiga musim depan.
Pelatih kepala Persiku, Bambang Pujo Sumantri, mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut. Namun, ia menegaskan timnya tidak akan mengendurkan fokus dalam tiga pertandingan tersisa.
Baca Juga:Masuk Ruang Ganti, Florentino Perez Semprot Pemain Real Madrid Usai Tersingkir dari Liga Champions
“Kami tetap ingin menjaga konsistensi permainan. Target kami adalah menutup musim dengan hasil sebaik mungkin,” ujar Bambang dikutip dari ileague.id.
Dalam waktu dekat, Persiku akan menghadapi tantangan tidak mudah. Pada pekan ke-25, mereka dijadwalkan bertandang ke markas PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Senin (20/4). Laga ini akan menjadi ujian penting untuk menjaga tren positif tim.
Selanjutnya, Persiku akan menjalani laga kandang melawan Deltras FC pada 26 April. Kemudian, di laga penutup musim, mereka akan bertandang ke markas Persipura Jayapura pada 2 Mei mendatang.
Menariknya, performa Persiku di putaran ketiga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dari enam pertandingan yang telah dijalani, mereka belum tersentuh kekalahan dengan catatan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?