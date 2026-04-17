Persiku Kudus Resmi Selamat dari Degradasi, Tiga Laga Sisa Jadi Ajang Pembuktian

JawaPos.com - Persiku Kudus akhirnya bisa bernapas lega di ajang Pegadaian Championship 2025/26. Tim berjuluk Macan Muria itu dipastikan aman dari ancaman degradasi meski kompetisi masih menyisakan tiga pertandingan lagi.

Kepastian ini tak lepas dari posisi Persiku yang kini bertengger di peringkat ke-7 klasemen Grup Timur dengan koleksi 27 poin dari 24 pertandingan. Raihan tersebut berasal dari tujuh kemenangan, enam hasil imbang, dan 11 kekalahan.

Dengan selisih poin yang cukup jauh dari zona merah, Persiku sudah tidak mungkin lagi terkejar oleh tim di bawahnya.

Persiba Balikpapan yang berada di peringkat ke-9 baru mengoleksi 17 poin. Dengan tiga laga tersisa, tambahan maksimal sembilan poin tak cukup untuk menyamai perolehan Persiku saat ini.

Sementara itu, posisi juru kunci dihuni Persipal FC yang baru mengumpulkan tujuh poin dan sudah dipastikan terdegradasi lebih dulu ke kasta ketiga musim depan.

Pelatih kepala Persiku, Bambang Pujo Sumantri, mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut. Namun, ia menegaskan timnya tidak akan mengendurkan fokus dalam tiga pertandingan tersisa.

“Kami tetap ingin menjaga konsistensi permainan. Target kami adalah menutup musim dengan hasil sebaik mungkin,” ujar Bambang dikutip dari ileague.id.

Dalam waktu dekat, Persiku akan menghadapi tantangan tidak mudah. Pada pekan ke-25, mereka dijadwalkan bertandang ke markas PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Senin (20/4). Laga ini akan menjadi ujian penting untuk menjaga tren positif tim.

Selanjutnya, Persiku akan menjalani laga kandang melawan Deltras FC pada 26 April. Kemudian, di laga penutup musim, mereka akan bertandang ke markas Persipura Jayapura pada 2 Mei mendatang.