Laga Penentuan Zona Degradasi, Semen Padang Siap Habis-habisan

Skuad Semen Padang. (Semen Padang)
JawaPos.com–Semen Padang FC terus mematangkan persiapan jelang laga krusial pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Kabau Sirah dijadwalkan menjamu Persijap Jepara di Stadion Haji Agus Salim, Senin (20/4).
Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Baik Semen Padang maupun Persijap sama-sama tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Dengan hanya menyisakan tujuh pertandingan di musim ini, setiap poin menjadi sangat berharga dalam menentukan nasib di akhir klasemen.
Saat ini, Semen Padang masih tertahan di peringkat ke-17 dengan koleksi 20 poin. Mereka terpaut tipis dari beberapa tim di atasnya, termasuk Madura United FC dan Persis Solo.
Sementara itu, Persijap berada di posisi ke-14 dengan 25 poin, hanya berjarak lima angka dari Kabau Sirah. Situasi tersebut membuat duel ini dipastikan berlangsung ketat. Semen Padang tak punya banyak pilihan selain meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi tetap terbuka.
Meski berada dalam tekanan, Kabau Sirah memiliki modal positif jelang laga ini. Pada pertemuan pertama musim ini, mereka berhasil mencuri kemenangan 2-1 di kandang Persijap, tepatnya di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.
Saat itu, gol kemenangan dicetak lewat kontribusi Pedro Matos dan Armando Oropa. Hasil tersebut tentu menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Imran Nahumarury. Sang pelatih menegaskan bahwa timnya masih memiliki semangat juang tinggi meski berada dalam situasi sulit.
”Kami pulang dari Solo dengan beberapa perbaikan. Ini belum berakhir, kami akan terus berjuang dan antusiasme pemain dalam latihan terus meningkat,” ujar Imran dikutip dari ileague.id.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Semen Padang belum menyerah dalam perburuan keluar dari zona degradasi. Dukungan bermain di kandang sendiri juga diharapkan bisa menjadi faktor pembeda dalam pertandingan nanti.
Di sisi lain, Persijap tentu datang dengan motivasi yang sama besar. Mereka juga membutuhkan poin untuk menjauh dari ancaman zona merah yang masih membayangi.
