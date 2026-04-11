Ambisi Persijap Hadiahkan Kemenangan di HUT Jepara ke-477, Ini Tantangannya

JawaPos.com–Persijap Jepara akan menghadapi laga penting saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB, ini menjadi momen krusial bagi Laskar Kalinyamat untuk mengamankan tiga poin.

Laga ini bukan sekadar soal posisi di klasemen, tetapi juga memiliki makna emosional. Persijap ingin mempersembahkan kemenangan sebagai kado ulang tahun ke-477 Kabupaten Jepara yang jatuh pada 10 April 2026.

Tim asuhan Mario Lemos datang dengan modal yang cukup positif. Dalam lima pertandingan terakhir, Persijap mencatatkan satu kemenangan dan empat hasil imbang.

Meski belum sepenuhnya konsisten dalam meraih kemenangan, tren tersebut menunjukkan peningkatan performa yang patut diapresiasi. Saat ini Persijap masih berada di peringkat ke-14 dengan koleksi 22 poin. Posisi ini belum sepenuhnya aman, mengingat jarak dengan zona degradasi sangat tipis.

Persis Solo yang berada di bawahnya hanya terpaut satu poin, sementara Madura United FC dan Semen Padang FC masing-masing mengoleksi 20 poin. PSBS Biak pun masih membayangi dengan 18 poin.

Mario Lemos menyadari pentingnya laga ini. Dia menegaskan bahwa timnya siap tampil maksimal demi meraih kemenangan di kandang sendiri.

Selain itu, faktor dukungan suporter juga diharapkan bisa menjadi dorongan tambahan bagi para pemain. Meski demikian, Persijap menghadapi sedikit kendala dalam komposisi pemain. Kondisi winger andalan Iker Guarrotxena masih belum sepenuhnya fit dan kemungkinan tampil masih 50:50.

Namun, kabar baiknya, pemain lain dalam kondisi siap. Termasuk Aly Ndom yang tampil impresif dalam dua laga terakhir dan sempat meraih penghargaan Man of The Match.