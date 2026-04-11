Ambisi Persijap Hadiahkan Kemenangan di HUT Jepara ke-477, Ini Tantangannya

Selebrasi pemain Persijap Alexis Gomez (kiri) usai menjebol gawang Persebaya. (Dok. Persijap)
JawaPos.com–Persijap Jepara akan menghadapi laga penting saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (11/4) pukul 19.00 WIB, ini menjadi momen krusial bagi Laskar Kalinyamat untuk mengamankan tiga poin.
Laga ini bukan sekadar soal posisi di klasemen, tetapi juga memiliki makna emosional. Persijap ingin mempersembahkan kemenangan sebagai kado ulang tahun ke-477 Kabupaten Jepara yang jatuh pada 10 April 2026.
Tim asuhan Mario Lemos datang dengan modal yang cukup positif. Dalam lima pertandingan terakhir, Persijap mencatatkan satu kemenangan dan empat hasil imbang.
Baca Juga:5 Bintang Tumbang Jelang Duel Klasik! Persija Jakarta Dipaksa Berjudi Lawan Persebaya Surabaya di GBK
Meski belum sepenuhnya konsisten dalam meraih kemenangan, tren tersebut menunjukkan peningkatan performa yang patut diapresiasi. Saat ini Persijap masih berada di peringkat ke-14 dengan koleksi 22 poin. Posisi ini belum sepenuhnya aman, mengingat jarak dengan zona degradasi sangat tipis.
Persis Solo yang berada di bawahnya hanya terpaut satu poin, sementara Madura United FC dan Semen Padang FC masing-masing mengoleksi 20 poin. PSBS Biak pun masih membayangi dengan 18 poin.
Mario Lemos menyadari pentingnya laga ini. Dia menegaskan bahwa timnya siap tampil maksimal demi meraih kemenangan di kandang sendiri.
Baca Juga:Misi Rachmat Irianto Ulang Memori Manis di GBK! Persebaya Surabaya Siap Libas Tuan Rumah Persija Jakarta
Selain itu, faktor dukungan suporter juga diharapkan bisa menjadi dorongan tambahan bagi para pemain. Meski demikian, Persijap menghadapi sedikit kendala dalam komposisi pemain. Kondisi winger andalan Iker Guarrotxena masih belum sepenuhnya fit dan kemungkinan tampil masih 50:50.
Namun, kabar baiknya, pemain lain dalam kondisi siap. Termasuk Aly Ndom yang tampil impresif dalam dua laga terakhir dan sempat meraih penghargaan Man of The Match.
Di sisi lain, Bhayangkara FC datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk The Guardian tersebut sedang dalam performa terbaik setelah mencatat enam kemenangan beruntun. Kekuatan utama mereka terletak pada lini depan yang cepat dan agresif.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging