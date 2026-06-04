Jean-Paul van Gastel Pilih Pulang, Pelatih PSIM Yogyakarta Utamakan Keluarga di Belanda

JawaPos.com – Libur akhir musim dimanfaatkan pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel untuk pulang kampung ke Belanda. Ada satu hal yang membuatnya tidak sabar untuk pulang. Bukan untuk berlibur ke tempat wisata.

“Namun, saya akan menemui anak-anak saya. Sebab, sebulan lalu cucu pertama saya lahir,” kata pelatih berusia 54 tahun itu.

Karena merupakan cucu pertama, Van Gastel sangat antusias. Apalagi, ia belum pernah melihat langsung cucunya tersebut.

“Jadi, saya sangat senang bisa bertemu dengannya,” tutur mantan pelatih NAC Breda itu.

Ia pun merasa beruntung dengan jeda kompetisi yang panjang. Super League musim depan baru akan dimulai pada 4 September mendatang.

“Karena musim baru dimulai lebih lama, para pemain dan staf akan mendapatkan waktu libur yang sedikit lebih panjang,” ujar pelatih berusia 54 tahun itu.

Libur panjang tersebut dianggap cukup penting. Sebab, para pemain bisa menyegarkan pikiran setelah menjalani musim yang panjang.

Selama masa liburan, Van Gastel tidak hanya akan momong cucu. Ia juga bakal menikmati momen lainnya.