Moch. Rizky Pratama Putra
17 April 2026, 14.58 WIB

Bruno Moreira Dikabarkan Absen Lagi Lawan Madura United! Bernardo Tavares Pusing Cari Mesin Gol Persebaya Surabaya

Starting line up Persebaya Surabaya saat menghadapi Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo tanpa Ernando Ari dan Bruno Moreira. (Persebaya)

JawaPos.com — Derbi Suramadu kembali hadir dengan tensi tinggi dan penuh gengsi. Namun di balik duel panas itu, Persebaya Surabaya justru dihadapkan pada masalah serius: potensi absennya sang kapten, Bruno Moreira.

Menjamu Madura United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026) malam, Green Force membidik kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan momentum kebangkitan setelah hasil buruk sebelumnya.

Persebaya Surabaya datang dengan tekad memperbaiki performa usai dihajar Persija Jakarta dengan skor telak 0-3. Kekalahan tersebut menjadi alarm keras bagi tim asuhan Bernardo Tavares untuk segera berbenah.

Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam sesi latihan, mulai dari kesalahan individu hingga koordinasi tim. Ketajaman lini depan menjadi sorotan utama karena minimnya kontribusi gol dalam laga terakhir.

Masalah semakin kompleks setelah kabar absennya Bruno Moreira mencuat ke permukaan. Kapten tim tersebut belum terlihat dalam sesi latihan karena mengalami cedera.

“Dilansir dari @emosijiwakucom , Coach Bernardo Tavares mengatakan Bruno Moreira masih belum mengikuti sesi latihan tim karena mengalami cedera,” tulis media fanbase @onlinepersebaya.

Situasi ini tentu membuat pelatih asal Portugal itu harus memutar otak lebih keras.

“Kemungkinan sang kapten kembali akan melewati pertandingan melawan Madura United hari Jumat mendatang.” Absennya Bruno Moreira jelas menjadi kehilangan besar bagi Persebaya Surabaya.

Artikel Terkait
Datang Tanpa Takut! Jordy Wehrmann Sesumbar Madura United Siap Curi Poin di Kandang Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Datang Tanpa Takut! Jordy Wehrmann Sesumbar Madura United Siap Curi Poin di Kandang Persebaya Surabaya

17 April 2026, 14.18 WIB

Risto Mitrevski Siap Tebus Luka! Persebaya Surabaya Usung Misi Wajib Menang Lawan Madura United demi Bonek - Image
Sepak Bola Indonesia

Risto Mitrevski Siap Tebus Luka! Persebaya Surabaya Usung Misi Wajib Menang Lawan Madura United demi Bonek

17 April 2026, 13.57 WIB

Dari Gerbong Kereta Api ke Persebaya Academy! Perjuangan 4 Jam Erlangga Kejar Mimpi Jadi Pemain Sepak Bola Profesional - Image
Sepak Bola Indonesia

Dari Gerbong Kereta Api ke Persebaya Academy! Perjuangan 4 Jam Erlangga Kejar Mimpi Jadi Pemain Sepak Bola Profesional

17 April 2026, 13.51 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

