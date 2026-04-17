Bruno Moreira Dikabarkan Absen Lagi Lawan Madura United! Bernardo Tavares Pusing Cari Mesin Gol Persebaya Surabaya

Starting line up Persebaya Surabaya saat menghadapi Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo tanpa Ernando Ari dan Bruno Moreira. (Persebaya)
JawaPos.com — Derbi Suramadu kembali hadir dengan tensi tinggi dan penuh gengsi. Namun di balik duel panas itu, Persebaya Surabaya justru dihadapkan pada masalah serius: potensi absennya sang kapten, Bruno Moreira.
Menjamu Madura United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026) malam, Green Force membidik kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.
Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan momentum kebangkitan setelah hasil buruk sebelumnya.
Persebaya Surabaya datang dengan tekad memperbaiki performa usai dihajar Persija Jakarta dengan skor telak 0-3. Kekalahan tersebut menjadi alarm keras bagi tim asuhan Bernardo Tavares untuk segera berbenah.
Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam sesi latihan, mulai dari kesalahan individu hingga koordinasi tim. Ketajaman lini depan menjadi sorotan utama karena minimnya kontribusi gol dalam laga terakhir.
Masalah semakin kompleks setelah kabar absennya Bruno Moreira mencuat ke permukaan. Kapten tim tersebut belum terlihat dalam sesi latihan karena mengalami cedera.
“Dilansir dari @emosijiwakucom , Coach Bernardo Tavares mengatakan Bruno Moreira masih belum mengikuti sesi latihan tim karena mengalami cedera,” tulis media fanbase @onlinepersebaya.
Situasi ini tentu membuat pelatih asal Portugal itu harus memutar otak lebih keras.
“Kemungkinan sang kapten kembali akan melewati pertandingan melawan Madura United hari Jumat mendatang.” Absennya Bruno Moreira jelas menjadi kehilangan besar bagi Persebaya Surabaya.
