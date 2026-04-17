Trio MBG Kembali dalam Wajah Baru! Prediksi Line-up Persebaya Surabaya Versi Bonek Bikin Penasaran

Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya versi Bonek jelang Derbi Suramadu melawan Madura United. (Persebaya)
JawaPos.com — Derbi Suramadu kembali hadir dan menjadi kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk bangkit. Menjamu Madura United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026) malam, Green Force membidik kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.
Sorotan utama jelang laga ini bukan hanya soal hasil, melainkan komposisi pemain yang akan diturunkan.
Di kalangan Bonek, muncul prediksi menarik soal susunan pemain yang diyakini bisa mengembalikan ketajaman Persebaya Surabaya.
Kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta pada laga sebelumnya menjadi titik balik evaluasi. Persebaya Surabaya dituntut tampil lebih solid, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lini belakang dan lini depan.
Baca Juga:Bruno Moreira Dikabarkan Absen Lagi Lawan Madura United! Bernardo Tavares Pusing Cari Mesin Gol Persebaya Surabaya
Di tengah situasi itu, fanbase @onlinepersebaya memunculkan prediksi starting line-up yang cukup menarik perhatian.
Formasi ini menonjolkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang dinilai siap tampil habis-habisan di laga krusial.
Pada posisi penjaga gawang, nama Andhika Ramadhani tetap menjadi pilihan utama. Kiper muda tersebut dinilai memiliki refleks dan ketenangan yang cukup untuk mengawal gawang dari tekanan Madura United.
Baca Juga:Datang Tanpa Takut! Jordy Wehrmann Sesumbar Madura United Siap Curi Poin di Kandang Persebaya Surabaya
Masuk ke lini pertahanan, empat bek diprediksi akan diisi Arief Catur, Gustavo Fernandes, Risto Mitrevski, dan Jefferson Silva.
Kombinasi ini dianggap cukup ideal karena memadukan kekuatan fisik, pengalaman, serta kemampuan membaca permainan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?