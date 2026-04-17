Trio MBG Kembali dalam Wajah Baru! Prediksi Line-up Persebaya Surabaya Versi Bonek Bikin Penasaran

JawaPos.com — Derbi Suramadu kembali hadir dan menjadi kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk bangkit. Menjamu Madura United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026) malam, Green Force membidik kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

Sorotan utama jelang laga ini bukan hanya soal hasil, melainkan komposisi pemain yang akan diturunkan.

Di kalangan Bonek, muncul prediksi menarik soal susunan pemain yang diyakini bisa mengembalikan ketajaman Persebaya Surabaya.

Kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta pada laga sebelumnya menjadi titik balik evaluasi. Persebaya Surabaya dituntut tampil lebih solid, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lini belakang dan lini depan.

Di tengah situasi itu, fanbase @onlinepersebaya memunculkan prediksi starting line-up yang cukup menarik perhatian.

Formasi ini menonjolkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang dinilai siap tampil habis-habisan di laga krusial.

Pada posisi penjaga gawang, nama Andhika Ramadhani tetap menjadi pilihan utama. Kiper muda tersebut dinilai memiliki refleks dan ketenangan yang cukup untuk mengawal gawang dari tekanan Madura United.

Masuk ke lini pertahanan, empat bek diprediksi akan diisi Arief Catur, Gustavo Fernandes, Risto Mitrevski, dan Jefferson Silva.