Moch. Rizky Pratama Putra
17 April 2026, 14.18 WIB

Datang Tanpa Takut! Jordy Wehrmann Sesumbar Madura United Siap Curi Poin di Kandang Persebaya Surabaya

Jordy Wehrmann saat latihan bersama Madura United jelang laga Derbi Suramadu melawan Persebaya Surabaya. (Madura United) - Image

Jordy Wehrmann saat latihan bersama Madura United jelang laga Derbi Suramadu melawan Persebaya Surabaya. (Madura United)

JawaPos.com — Derbi Suramadu kembali memanas jelang pekan ke-28 Super League 2025/2026. Madura United datang ke markas Persebaya Surabaya dengan kepercayaan diri tinggi dan ambisi besar mencuri tiga poin.

Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo dipastikan berlangsung sengit. Atmosfer panas khas derby akan menjadi ujian mental sekaligus pembuktian kualitas kedua tim.

Gelandang Madura United, Jordy Wehrmann, menegaskan timnya tidak datang sekadar bermain aman. Ia memastikan seluruh pemain membawa tekad kuat untuk membawa pulang kemenangan dari kandang Green Force.

“Ini pertandingan besar, kami datang dengan kepercayaan diri setelah menang pekan lalu,” kata Jordy. Kemenangan tersebut menjadi suntikan moral penting bagi tim untuk menghadapi tekanan besar di laga derbi.

Menurut Jordy, hasil positif pada pertandingan sebelumnya memberi dampak signifikan bagi mental tim. Rasa percaya diri meningkat dan membuat para pemain lebih siap menghadapi laga krusial ini.

Ia menilai momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan maksimal. Apalagi, laga derby seperti ini sering kali ditentukan oleh mental dan determinasi di lapangan.

“Seluruh pemain bertekad bekerja keras demi meraih tiga poin dalam pertandingan tersebut,” ujarnya. Tekad itu menjadi cerminan keseriusan Madura United dalam menatap laga ini.

Tak hanya sekadar percaya diri, Jordy juga menyebut timnya memiliki optimisme tinggi. Bahkan, Madura United secara terbuka menargetkan kemenangan meski bermain di kandang lawan.

Optimisme itu bukan tanpa alasan. Komposisi pemain yang solid serta performa tim yang mulai stabil menjadi faktor pendukung keyakinan mereka.

Editor: Edi Yulianto
Risto Mitrevski Siap Tebus Luka! Persebaya Surabaya Usung Misi Wajib Menang Lawan Madura United demi Bonek - Image
Sepak Bola Indonesia

Risto Mitrevski Siap Tebus Luka! Persebaya Surabaya Usung Misi Wajib Menang Lawan Madura United demi Bonek

17 April 2026, 13.57 WIB

Dari Gerbong Kereta Api ke Persebaya Academy! Perjuangan 4 Jam Erlangga Kejar Mimpi Jadi Pemain Sepak Bola Profesional - Image
Sepak Bola Indonesia

Dari Gerbong Kereta Api ke Persebaya Academy! Perjuangan 4 Jam Erlangga Kejar Mimpi Jadi Pemain Sepak Bola Profesional

17 April 2026, 13.51 WIB

3 Poin Harga Mati di Derby Suramadu! Bernardo Tavares Tantang Nyali Persebaya Surabaya Bangkit Lawan Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Poin Harga Mati di Derby Suramadu! Bernardo Tavares Tantang Nyali Persebaya Surabaya Bangkit Lawan Madura United

17 April 2026, 03.49 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

