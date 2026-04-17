Datang Tanpa Takut! Jordy Wehrmann Sesumbar Madura United Siap Curi Poin di Kandang Persebaya Surabaya

Jordy Wehrmann saat latihan bersama Madura United jelang laga Derbi Suramadu melawan Persebaya Surabaya. (Madura United)
JawaPos.com — Derbi Suramadu kembali memanas jelang pekan ke-28 Super League 2025/2026. Madura United datang ke markas Persebaya Surabaya dengan kepercayaan diri tinggi dan ambisi besar mencuri tiga poin.
Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo dipastikan berlangsung sengit. Atmosfer panas khas derby akan menjadi ujian mental sekaligus pembuktian kualitas kedua tim.
Gelandang Madura United, Jordy Wehrmann, menegaskan timnya tidak datang sekadar bermain aman. Ia memastikan seluruh pemain membawa tekad kuat untuk membawa pulang kemenangan dari kandang Green Force.
“Ini pertandingan besar, kami datang dengan kepercayaan diri setelah menang pekan lalu,” kata Jordy. Kemenangan tersebut menjadi suntikan moral penting bagi tim untuk menghadapi tekanan besar di laga derbi.
Menurut Jordy, hasil positif pada pertandingan sebelumnya memberi dampak signifikan bagi mental tim. Rasa percaya diri meningkat dan membuat para pemain lebih siap menghadapi laga krusial ini.
Ia menilai momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan maksimal. Apalagi, laga derby seperti ini sering kali ditentukan oleh mental dan determinasi di lapangan.
“Seluruh pemain bertekad bekerja keras demi meraih tiga poin dalam pertandingan tersebut,” ujarnya. Tekad itu menjadi cerminan keseriusan Madura United dalam menatap laga ini.
Tak hanya sekadar percaya diri, Jordy juga menyebut timnya memiliki optimisme tinggi. Bahkan, Madura United secara terbuka menargetkan kemenangan meski bermain di kandang lawan.
Optimisme itu bukan tanpa alasan. Komposisi pemain yang solid serta performa tim yang mulai stabil menjadi faktor pendukung keyakinan mereka.
