Moch. Rizky Pratama Putra
17 April 2026, 13.57 WIB

Risto Mitrevski Siap Tebus Luka! Persebaya Surabaya Usung Misi Wajib Menang Lawan Madura United demi Bonek

Risto Mitrevski tampil solid dan jadi kunci kemenangan Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang di GBT. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Derbi Suramadu kembali hadir dengan tensi tinggi dan penuh gengsi bagi Persebaya Surabaya. Laga melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026) malam, menjadi momentum krusial untuk bangkit sekaligus menghapus luka kekalahan sebelumnya.

Green Force tidak punya banyak waktu untuk meratapi hasil buruk saat tumbang 0-3 dari Persija Jakarta. Kekalahan itu menjadi alarm keras yang memaksa tim asuhan Bernardo Tavares segera berbenah agar tidak kembali terpeleset.

Tekanan kini mengarah ke seluruh pemain, termasuk Risto Mitrevski yang tampil sebagai salah satu pilar penting di lini belakang.

Bek asal Makedonia Utara itu menegaskan tim sudah menutup rapat-rapat kenangan pahit dan memilih fokus ke laga berikutnya.

“Kami tidak bisa terus memikirkan pertandingan terakhir. Kami harus fokus untuk besok,” kata Mitrevski. Pernyataan itu menjadi sinyal ruang ganti Persebaya Surabaya kini dipenuhi semangat baru.

Meski secara statistik unggul atas Madura United, situasi di lapangan tetap tidak bisa dianggap enteng.

Dari 13 pertemuan terakhir, Persebaya Surabaya mencatat tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang, namun catatan itu tidak menjamin hasil di pertandingan kali ini.

Bernardo Tavares pun sudah mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan rekor masa lalu. Ia menilai setiap pertandingan memiliki cerita berbeda yang ditentukan oleh kesiapan dan mentalitas tim di lapangan.

Madura United datang dengan status tim papan bawah, tetapi justru itu yang membuat mereka berbahaya. Dalam kondisi tertekan, tim tamu dipastikan tampil habis-habisan demi mencuri poin penting.

