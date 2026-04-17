Risto Mitrevski Siap Tebus Luka! Persebaya Surabaya Usung Misi Wajib Menang Lawan Madura United demi Bonek

Risto Mitrevski tampil solid dan jadi kunci kemenangan Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang di GBT. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Derbi Suramadu kembali hadir dengan tensi tinggi dan penuh gengsi bagi Persebaya Surabaya. Laga melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026) malam, menjadi momentum krusial untuk bangkit sekaligus menghapus luka kekalahan sebelumnya.
Green Force tidak punya banyak waktu untuk meratapi hasil buruk saat tumbang 0-3 dari Persija Jakarta. Kekalahan itu menjadi alarm keras yang memaksa tim asuhan Bernardo Tavares segera berbenah agar tidak kembali terpeleset.
Tekanan kini mengarah ke seluruh pemain, termasuk Risto Mitrevski yang tampil sebagai salah satu pilar penting di lini belakang.
Baca Juga:Dari Gerbong Kereta Api ke Persebaya Academy! Perjuangan 4 Jam Erlangga Kejar Mimpi Jadi Pemain Sepak Bola Profesional
Bek asal Makedonia Utara itu menegaskan tim sudah menutup rapat-rapat kenangan pahit dan memilih fokus ke laga berikutnya.
“Kami tidak bisa terus memikirkan pertandingan terakhir. Kami harus fokus untuk besok,” kata Mitrevski. Pernyataan itu menjadi sinyal ruang ganti Persebaya Surabaya kini dipenuhi semangat baru.
Meski secara statistik unggul atas Madura United, situasi di lapangan tetap tidak bisa dianggap enteng.
Dari 13 pertemuan terakhir, Persebaya Surabaya mencatat tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang, namun catatan itu tidak menjamin hasil di pertandingan kali ini.
Baca Juga:3 Poin Harga Mati di Derby Suramadu! Bernardo Tavares Tantang Nyali Persebaya Surabaya Bangkit Lawan Madura United
Bernardo Tavares pun sudah mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan rekor masa lalu. Ia menilai setiap pertandingan memiliki cerita berbeda yang ditentukan oleh kesiapan dan mentalitas tim di lapangan.
Madura United datang dengan status tim papan bawah, tetapi justru itu yang membuat mereka berbahaya. Dalam kondisi tertekan, tim tamu dipastikan tampil habis-habisan demi mencuri poin penting.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?