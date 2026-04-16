Antonius Oskarianto Adur
17 April 2026, 06.14 WIB

Penyakit Nggak Bisa Cetak Gol Kambuh! 3 Fakta Menarik Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Malaysia U-17

Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia di penyisihan grup A ASEAN U-17 Boys Championship atau AFF U-17 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Senin (13/4/2026). (Riana Setiawan/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 harus takluk dari Malaysia U-17 di Grup A Piala AFF U-17. Laga yang berakhir dengan skor tipis 0-1 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Joko Samudro, Kamis (16/4).

Garuda Muda sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan di babak pertama. Namun, Malaysia yang berhasil unggul pada menit ke-32 melalui gol dari Fareez Danial.

Di babak kedua, berbagai upaya menyamakan kedudukan dilakukan Timnas Indonesia U-17. Salah satunya usaha tendangan keras yang dilakukan Girly Andrade pada menit ke-85. Usaha tersebut masih gagal dan Timnas Indonesia U-17 tetap tidak bisa memenangkan laga.

Ada tiga fakta menarik dari kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Malaysia U-17. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Kekalahan ketiga Kurniawan Dwi Yulianto

Kekalahan dari Malaysia U-17 menjadi kekalahan perdana Timnas Indonesia U-17 Di Piala AFF U-17. Namun bagi pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto, itu menjadi kekalahan ketiganya.

Melansir Transfermarkt, Timnas Indonesia U-17 sempat menjalani laga persahabatan melawan Korea Selatan U-17 dan India U-17 sebelum Piala AFF U-17. Di dua laga tersebut, Kurniawan Dwi Yulianto harus meraih kekalahan.

2. Kembali tidak bisa mencetak gol

Kesulitan mencetak gol masih menjadi penyakit kambuhan Timnas Indonesia U-17. Meski sempat mencetak empat gol ke gawang Timor Leste U-17, Garuda Muda malah kesulitan membobol gawang Malaysia U-17.

