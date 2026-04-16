Asep Berlian Sebut Persaingan dengan Adhyaksa FC Jadi Motivasi Garudayaksa FC

JawaPos.com - Persaingan menuju tiket promosi di Pegadaian Championship 2025/26 semakin memanas. Memasuki fase akhir putaran ketiga, hanya tersisa tiga pertandingan yang akan menjadi penentu nasib tim-tim papan atas, khususnya di Grup Barat.

Dua tim yang kini menjadi sorotan adalah Garudayaksa FC dan Adhyaksa FC Banten. Keduanya masih bersaing ketat untuk mengamankan posisi dua besar, yang membuka peluang promosi otomatis ke Super League musim depan.

Saat ini, Adhyaksa FC masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi poin 47. Sementara itu, Garudayaksa FC membuntuti di posisi kedua dengan 45 poin. Selisih tipis ini membuat setiap pertandingan tersisa menjadi sangat krusial.

Kapten Garudayaksa FC, Asep Berlian, menyadari betul pentingnya momen ini. Ia menilai persaingan dengan Adhyaksa FC justru memberikan dampak positif bagi timnya.

“Persaingan ini sangat ketat karena kami punya target yang sama, yaitu promosi. Tapi saya melihat ini sebagai hal yang bagus, karena membuat kami terus berkembang,” ujar Asep dikutip dari ileague.id.

Menurutnya, tekanan di fase akhir kompetisi adalah hal yang wajar. Justru, kondisi tersebut bisa menjadi dorongan bagi pemain untuk tampil lebih maksimal, baik secara individu maupun kolektif.

Asep menegaskan bahwa timnya saat ini memilih untuk fokus pada performa sendiri, alih-alih terlalu memikirkan hasil tim lain. Ia menilai konsistensi dan kerja keras menjadi kunci utama dalam tiga laga terakhir.

“Kami fokus memperbaiki diri di setiap latihan dan pertandingan. Setiap peluang harus dimaksimalkan karena ini fase penentuan,” lanjutnya.