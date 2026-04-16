Marcos Reina Evaluasi Pertahanan Persik Kediri, Targetkan Kalahkan Persita Tangerang di Stadion Brawijaya

JawaPos.com - Persik Kediri terus berupaya memperbaiki performa, terutama di sektor pertahanan, jelang laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Saat menjamu Persita, Minggu (19/4), tim berjuluk Macan Putih ini bertekad tampil lebih solid demi mengamankan tiga poin di kandang.

Pelatih Persik, Marcos Reina, secara terbuka mengakui bahwa lini belakang timnya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Dalam beberapa pertandingan terakhir, Persik kerap kebobolan gol yang dinilai seharusnya bisa dihindari.

“Salah satu masalah kami musim ini ada di pertahanan. Kami terlalu mudah kebobolan dalam situasi yang sebenarnya bisa diantisipasi dengan lebih baik,” ujar Reina dikutip dari ileague.id.

Meski demikian, pelatih asal Spanyol tersebut memastikan bahwa timnya terus bekerja keras dalam sesi latihan untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi organisasi pertahanan maupun komunikasi antar pemain di lapangan.

Persik memang belum meraih hasil maksimal dalam dua laga terakhir. Kondisi ini membuat pertandingan melawan Persita menjadi sangat penting, bukan hanya untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga mengembalikan kepercayaan diri tim.