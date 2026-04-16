Marcos Reina Evaluasi Pertahanan Persik Kediri, Targetkan Kalahkan Persita Tangerang di Stadion Brawijaya

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina. (Dok. Marcos Reina)
JawaPos.com - Persik Kediri terus berupaya memperbaiki performa, terutama di sektor pertahanan, jelang laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.
Saat menjamu Persita, Minggu (19/4), tim berjuluk Macan Putih ini bertekad tampil lebih solid demi mengamankan tiga poin di kandang.
Pelatih Persik, Marcos Reina, secara terbuka mengakui bahwa lini belakang timnya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Dalam beberapa pertandingan terakhir, Persik kerap kebobolan gol yang dinilai seharusnya bisa dihindari.
“Salah satu masalah kami musim ini ada di pertahanan. Kami terlalu mudah kebobolan dalam situasi yang sebenarnya bisa diantisipasi dengan lebih baik,” ujar Reina dikutip dari ileague.id.
Meski demikian, pelatih asal Spanyol tersebut memastikan bahwa timnya terus bekerja keras dalam sesi latihan untuk memperbaiki kelemahan tersebut.
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi organisasi pertahanan maupun komunikasi antar pemain di lapangan.
Persik memang belum meraih hasil maksimal dalam dua laga terakhir. Kondisi ini membuat pertandingan melawan Persita menjadi sangat penting, bukan hanya untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga mengembalikan kepercayaan diri tim.
Selain pembenahan teknis, Reina juga menyoroti pentingnya dukungan dari suporter. Bermain di Stadion Brawijaya diharapkan bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Persik.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026