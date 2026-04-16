Wonderkid Persebaya Surabaya Starter! Dava Yunna Masuk Starting Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Nama Dava Yunna Adi Putra langsung mencuri perhatian saat masuk starting line up Timnas Indonesia U-17 melawan Malaysia di Piala AFF U-17 2026. Wonderkid Persebaya Surabaya itu dipercaya tampil sejak menit awal dalam duel krusial yang digelar Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik.

Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa bagi skuad Garuda Muda yang mengincar tiga poin penting. Hasil positif akan menjaga peluang lolos ke semifinal tetap terbuka di tengah persaingan ketat Grup A.

Keputusan memainkan Dava Yunna sejak awal menjadi sinyal kepercayaan besar dari pelatih Kurniawan Dwi Yulianto. Pemain muda Persebaya Surabaya itu diharapkan mampu memberi energi baru di lini serang Indonesia.

Timnas Indonesia U-17 memang datang dengan modal meyakinkan usai menghajar Timor Leste 4-0 di laga pembuka. Kemenangan itu sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim sebelum menghadapi rival klasik Malaysia.

Namun, kemenangan atas Malaysia belum menjamin tiket semifinal. Situasi klasemen membuat Indonesia tetap harus bersaing ketat dengan Vietnam yang juga mengoleksi tiga poin.

Vietnam bahkan tampil tak kalah impresif setelah mengalahkan Malaysia dengan skor telak. Kondisi ini membuat laga terakhir melawan Vietnam pada 19 April mendatang berpotensi menjadi penentu nasib Garuda Muda.

Di tengah tekanan tersebut, peran pemain muda seperti Dava Yunna menjadi sangat krusial. Keberaniannya dalam menusuk pertahanan lawan bisa menjadi senjata utama untuk membongkar lini belakang Malaysia.

Selain Dava, sejumlah nama seperti Ridho dan Mierza Firjatullah juga kembali dipercaya sebagai starter. Kehadiran Mierza memberikan nilai lebih karena pengalaman tampil di Piala Dunia U-17 2025.