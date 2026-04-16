Muhammad Imaduddin Suria Saputra
16 April 2026, 23.56 WIB

Ayo Dukung! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17, Siaran Langsung, dan Klasemen Grup A Piala AFF U-17

Pemain Timnas Indonesia U-17,Keanu Sanjaya berusaha berusaha melewati hadangan pemain Timor Leste U-17 Germania da Silva dalam ASEAN U-17 Boys Championship di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4) malam. (Riana Setiawan / Jawa Pos) - Image

Pemain Timnas Indonesia U-17,Keanu Sanjaya berusaha berusaha melewati hadangan pemain Timor Leste U-17 Germania da Silva dalam ASEAN U-17 Boys Championship di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4) malam. (Riana Setiawan / Jawa Pos)

JawaPos.com - Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi rival negeri Jiran, Malaysia pada matchday 2 Piala AFF U-17 atau ASEAN U-17 Boys' Championship 2026 pada Kamis, 16 April 2026, di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur. Kemenangan di laga ini akan membawa timnas lolos ke semifinal.

Tiket lolos ke empat besar Piala AFF U-17 2026 dalam genggaman jika mampu mengalahkan Malaysia malam ini. Tiga poin di laga ini akan membawa Timnas Indonesia mengumpulkan enam poin, setelah pada pertandingan pertama menang 4-0 atas Timor Leste.

Keempat gol Indonesia itu dicetak kapten tim, Putu Ekayana Yoga Pratama pada menit ke-6 dan 17, Ridho menit ke-36, serta Dava Yunna menit ke-41.

Mampu membukukan kemenangan di laga perdana membuat sang pelatih, Kurniawan Dwi Yulianto memberikan pujian kepada para pemainnya.

"Bukan hal yang mudah menghadapi pertandingan pertama, apalagi sebagai tuan rumah dengan tekanan besar. Tapi saya apresiasi mental pertandingan mereka,” kata Kurniawan saat konferensi pers usai pertandingan dikutip dari ANTARA.

Menghadapi Malaysia yang di atas kertas lebih unggul dari Timor Leste, fokus penuh 90 menit wajib diterapkan skuad Garuda Muda untuk mendapatkan hasil maksimal.

Sementara itu Malaysia mengawali turnamen dengan kekalahan telak empat gol tanpa balas atas Vietnam, Senin (13/4).

Sebelum turnamen dimulai, pelatih Malaysia Muhammad Shukor bin Adan optimistis timnya mampu menembus semifinal pada ajang Piala AFF U-17 2026. Kondisi tersebut membuat Harimau Malaya muda mau tidak mau harus memetik tiga poin atas Indonesia dan Timor Leste di dua laga sisa Grup A.

"Kami tidak menargetkan hal yang terlalu tinggi, tetapi tetap optimistis bisa mencapai babak semifinal," kata Shukor saat konferensi pers prapertandingan Piala AFF U-17 di Surabaya, Sabtu (11/4).

Jadwal Timnas U-17 Indonesia vs Malaysia Piala AFF U-17 2026

Artikel Terkait
Tersingkir dari Liga Champions, Pedri Minta Barcelona Belajar dari Kekalahan - Image
Sepak Bola Dunia

Tersingkir dari Liga Champions, Pedri Minta Barcelona Belajar dari Kekalahan

16 April 2026, 23.50 WIB

Sukses Singkirkan Sporting CP, Declan Rice Ingin Bawa Arsenal ke Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Sukses Singkirkan Sporting CP, Declan Rice Ingin Bawa Arsenal ke Final Liga Champions

16 April 2026, 23.22 WIB

Link Live Streaming Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 dan Prediksi Starting XI: Garuda Muda Incar Kemenangan!  - Image
Sepak Bola Indonesia

Link Live Streaming Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 dan Prediksi Starting XI: Garuda Muda Incar Kemenangan! 

17 April 2026, 00.20 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

