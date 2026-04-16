Ayo Dukung! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17, Siaran Langsung, dan Klasemen Grup A Piala AFF U-17

JawaPos.com - Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi rival negeri Jiran, Malaysia pada matchday 2 Piala AFF U-17 atau ASEAN U-17 Boys' Championship 2026 pada Kamis, 16 April 2026, di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur. Kemenangan di laga ini akan membawa timnas lolos ke semifinal.

Tiket lolos ke empat besar Piala AFF U-17 2026 dalam genggaman jika mampu mengalahkan Malaysia malam ini. Tiga poin di laga ini akan membawa Timnas Indonesia mengumpulkan enam poin, setelah pada pertandingan pertama menang 4-0 atas Timor Leste.

Keempat gol Indonesia itu dicetak kapten tim, Putu Ekayana Yoga Pratama pada menit ke-6 dan 17, Ridho menit ke-36, serta Dava Yunna menit ke-41.

Mampu membukukan kemenangan di laga perdana membuat sang pelatih, Kurniawan Dwi Yulianto memberikan pujian kepada para pemainnya.

"Bukan hal yang mudah menghadapi pertandingan pertama, apalagi sebagai tuan rumah dengan tekanan besar. Tapi saya apresiasi mental pertandingan mereka,” kata Kurniawan saat konferensi pers usai pertandingan dikutip dari ANTARA.

Menghadapi Malaysia yang di atas kertas lebih unggul dari Timor Leste, fokus penuh 90 menit wajib diterapkan skuad Garuda Muda untuk mendapatkan hasil maksimal.

Sementara itu Malaysia mengawali turnamen dengan kekalahan telak empat gol tanpa balas atas Vietnam, Senin (13/4).

Sebelum turnamen dimulai, pelatih Malaysia Muhammad Shukor bin Adan optimistis timnya mampu menembus semifinal pada ajang Piala AFF U-17 2026. Kondisi tersebut membuat Harimau Malaya muda mau tidak mau harus memetik tiga poin atas Indonesia dan Timor Leste di dua laga sisa Grup A.

"Kami tidak menargetkan hal yang terlalu tinggi, tetapi tetap optimistis bisa mencapai babak semifinal," kata Shukor saat konferensi pers prapertandingan Piala AFF U-17 di Surabaya, Sabtu (11/4).