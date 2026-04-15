Curhat Gali Freitas! Bintang Persebaya Surabaya Pantau Timor Leste U-17 Saat Dibantai Timnas Indonesia U-17 4-0 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Kekalahan telak Timnas Timor Leste U-17 dari Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026 menyisakan cerita menarik di luar lapangan. Sorotan justru datang dari sosok bintang Persebaya Surabaya, Gali Freitas, yang terlihat memantau langsung laga tersebut dari tribun VIP Stadion Gelora Joko Samudro.

Timnas Timor Leste U-17 harus mengakui keunggulan Indonesia setelah kalah dengan skor 0-4 pada laga pembuka Grup A.

Permainan efektif dan intensitas tinggi yang ditunjukkan skuad Garuda Muda menjadi pembeda mencolok sepanjang pertandingan.

Di tengah dominasi Indonesia, kehadiran Gali Freitas di stadion menghadirkan nuansa emosional tersendiri.

Pemain yang kini menjadi bagian penting Persebaya Surabaya itu berada dalam posisi yang tidak mudah, antara mendukung tanah kelahirannya atau mengapresiasi permainan tim tuan rumah.

“Ya, seharusnya saya mendukung negara saya, tapi ini kita lawan tetangga juga kan. Ya, siapa yang menang, kita bersyukurlah atas kerja keras mereka bisa menang. Selamat buat Indonesia sudah menang malam ini,” ujar Gali Freitas saat ditemui JawaPos.com, Senin (13/4/2026).

Pernyataan itu menggambarkan kedewasaan Gali Freitas dalam memandang pertandingan. Ia tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menghargai kerja keras kedua tim yang sudah berjuang di atas lapangan.

Meski datang langsung ke stadion, Gali Freitas ternyata tidak sempat berinteraksi dengan para pemain muda Timor Leste U-17. Momen itu terlewat karena dirinya tiba saat pertandingan sudah dimulai.

“Enggak sempat (ngobrol ke adik-adik), soalnya aku datang mereka sudah mulai main.”