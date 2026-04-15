Curhat Gali Freitas! Bintang Persebaya Surabaya Pantau Timor Leste U-17 Saat Dibantai Timnas Indonesia U-17 4-0 di Piala AFF U-17 2026

Gali Freitas memantau langsung laga Timnas Timor Leste U-17 vs Timnas Indonesia U-17 dari tribun VIP Stadion Gelora Joko Samudro. (FOTO: Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Kekalahan telak Timnas Timor Leste U-17 dari Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026 menyisakan cerita menarik di luar lapangan. Sorotan justru datang dari sosok bintang Persebaya Surabaya, Gali Freitas, yang terlihat memantau langsung laga tersebut dari tribun VIP Stadion Gelora Joko Samudro.
Timnas Timor Leste U-17 harus mengakui keunggulan Indonesia setelah kalah dengan skor 0-4 pada laga pembuka Grup A.
Permainan efektif dan intensitas tinggi yang ditunjukkan skuad Garuda Muda menjadi pembeda mencolok sepanjang pertandingan.
Baca Juga:Kurniawan Dwi Yulianto Blak-blakan! 3 Poin Kunci Timnas Indonesia U-17 Kalahkan Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
Di tengah dominasi Indonesia, kehadiran Gali Freitas di stadion menghadirkan nuansa emosional tersendiri.
Pemain yang kini menjadi bagian penting Persebaya Surabaya itu berada dalam posisi yang tidak mudah, antara mendukung tanah kelahirannya atau mengapresiasi permainan tim tuan rumah.
“Ya, seharusnya saya mendukung negara saya, tapi ini kita lawan tetangga juga kan. Ya, siapa yang menang, kita bersyukurlah atas kerja keras mereka bisa menang. Selamat buat Indonesia sudah menang malam ini,” ujar Gali Freitas saat ditemui JawaPos.com, Senin (13/4/2026).
Pernyataan itu menggambarkan kedewasaan Gali Freitas dalam memandang pertandingan. Ia tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menghargai kerja keras kedua tim yang sudah berjuang di atas lapangan.
Meski datang langsung ke stadion, Gali Freitas ternyata tidak sempat berinteraksi dengan para pemain muda Timor Leste U-17. Momen itu terlewat karena dirinya tiba saat pertandingan sudah dimulai.
“Enggak sempat (ngobrol ke adik-adik), soalnya aku datang mereka sudah mulai main.”
Baca Juga:Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto: Tiap Laga Adalah Final!
Sebagai pemain senior yang sudah merasakan atmosfer kompetisi profesional, Gali Freitas tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan pemain muda negaranya. Ia menilai perjalanan karier mereka masih sangat panjang dan membutuhkan dukungan moral.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja